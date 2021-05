Δύο σκληρές επιθέσεις κατά της οικογένειάς του έχει εξαπολύσει ο πρίγκιπας Χάρι, την πρώτη από την κοινή συνέντευξή του στην Όπρα Γουίνφρεϊ μαζί με τη Μέγκαν Μαρκλ και τη δεύτερη την προηγούμενη Παρασκευή, μέσω του ντοκιμαντέρ της Apple TV+ σχετικά με την ψυχική υγεία,"The Me Yoy Can't See" σε συνεργασία με την Όπρα.

Ο Δούκας του Σάσεξ επανέρχεται με νέες... βόμβες αλήθειας αυτήν την Παρασκευή σε νέο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ, του συνδρομητικού καναλιού, που λέγεται ότι προσέλκυσε περισσότερους νέους θεατές λόγω αυτού του ντοκιμαντέρ. Συγκεκριμένα οι "αλήθειες" του Χάρι αύξησαν τους συνδρομητές της πλατφόρμας κατά 25%, και παράλληλα, σημειώθηκε αύξηση 40% του μέσου όρου τηλεθέασης το Σαββατοκύριακο στη Μεγάλη Βρετανία.

Ο πρίγκιπας Χάρι θα μιλήσει με την Όπρα όπως και με άλλους διάσημους στο πρόγραμμα των πέντε επεισοδίων, περιλαμβανομένης και της Γκλεν Κλόους καθώς θα αποκαλύψουν περισσότερα σχετικά με τη δική τους ιστορία. Άλλοι διάσημοι, αθλητές, επιστήμονες, θα μιλήσουν για τη μάχη με την κατάθλιψη, τη σχιζοφρένεια και το άγχος.

Στο πρώτο μέρος του ντοκιμαντέρ, ο Χάρι μίλησε για το τραύμα από τον θάνατο της μητέρας του, τις ανησυχίες του για τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ και την αντίδραση των άλλων μελών της βασιλικής οικογένειας. .