Με νέο άλμπουμ επιστρέφει μέσα στο καλοκαίρι ο πολύ αγαπητός και στην Ελλάδα Τζακ Σαβορέτι. Ο καλλιτέχνης με ιταλική καταγωγή που γεννήθηκε στη Βρετανία και μετεγκαταστάθηκε στο Λουγκάνο, έχει ήδη κυκλοφορήσει έξι άλμπουμ: Between the Minds (2007), Harder Than Easy (2009), Before the Storm (2012), Written in Scars (2015), Sleep No More (2016) και Singing to Strangers (2019), το οποίο και έγινε το πρώτο του Νο1 άλμπουμ στα βρετανικά τσαρτ.

Στις 25 Ιουνίου έρχεται το “Europiana” ενώ ήδη έχει κυκλοφορήσει το πρώτο single και προπομπός του άλμπουμ, το “Who’s Hurthing Who”, ένα funky disco τραγούδι σε συνεργασία με τον θρυλικό κιθαρίστα Nile Rodgers, ο οποίος είναι από τους ιδρυτές των Chic, ενώ έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες όλων των εποχών όπως ο Ντέιβιντ Μπόουι, η Μαντόνα, ο Μικ Τζάγκερ, ο Τζορτζ Μάικλ, ο Μάικλ Τζάκσον, οι Sister Sledge, οι Duran Duran, οι INXS και πολλοί άλλοι.

Γιορτάζοντας τη νέα κυκλοφορία ο Σαβορέτι ανακοίνωσε και τη νέα του τουρνέ στην Αγγλία για την άνοιξη του 2022, που αποτελείται από 12 ημερομηνίες συναυλιών.

Το album “Europiana” είναι το follow-up album μετά το breakthrough χρυσό δίσκο του καλλιτέχνη “Singing To Strangers”. Ο νέος δίσκος δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του lockdown στο στούντιό του στο σπίτι του στο Όξφορντσαϊρ.

O Cam Blackwood, είναι ο παραγωγός του άλμπουμ που αποτελείται από 11 νέα τραγούδια. Είναι γεγονός, μάλιστα, πως συναντώνται και οι φωνές της συζύγου του Τζακ και των παιδιών του σε ορισμένα από τα κομμάτια, μιας και που πολλά από αυτά μιλούν για την οικογενειακή αγάπη.

Το “Europiana” είναι η αίσθηση που νιώθεις όταν βλέπεις έναν καθαρό μπλε ουρανό, είναι ο ήχος μιας ηλιόλουστης μέρας. Είναι το soundtrack του καλοκαιριού, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Σαβορέτι.

Στην Ελλάδα έγινε γνωστός από την αισθαντική φωνή του και την ερμηνεία του σε μερικές από τις επιτυχίες του τελευταίου άλμπουμ, όπως "Candlelight", "Love Is on the Line", "What More Can I Do?", "Greatest Mistake".