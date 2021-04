Η μεγάλη γιορτή της κινηματογραφικής τέχνης έλαβε χώρα για 93η φορά και οι εμφανίσεις όσων έδωσαν το "παρών" ήταν άκρως εντυπωσιακές.

Λόγω της πανδημίας, πολλές ήταν οι τελετές και τα βραβεία που πραγματοποιήθηκαν εικονικά, ωστόσο φέτος η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανέφερε πως η τελετή απονομής επρόκειτο να πραγματοποιηθεί με επίσημο ένδυμα και φυσική παρουσία. Έτσι κι έγινε!

Μπορεί τα πράγματα φέτος να ήταν λίγο διαφορετικά, εξαιτίας των μέτρων για τον Covid-19, όμως αυτό δεν εμπόδισε υποψήφιους και καλεσμένους να εντυπωσιάσουν με τις στυλιστικές –και όχι μόνο- επιλογές τους. Άλλωστε στα Όσκαρ, καμία λεπτομέρεια δεν είναι μικρή ή ασήμαντη.

Πολλές ήταν οι κυρίες που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί του Dolby Theatre και μαγνήτισαν τα βλέμματα, τόσο με την επιλογή του outfit, αλλά και με το μακιγιάζ και τα μαλλιά τους.

Χρώμα, διάθεση, φρεσκάδα αλλά και αισιοδοξία συνέθεσαν μερικά από τα πιο όμορφα looks που είδαμε στη φαντασμαγορική τελετή απονομής.

Από κλασσικά και διαχρονικά makeup looks και μαλλιά με αέρα Hollywood, μέχρι τα πιο φρέσκα και διαφορετικά, εμείς βρήκαμε αυτά που μας κέντρισαν το ενδιαφέρον.

Zendaya

Halle Berry

Amanda Seyfried

H.E.R.

Margot Robbie

Angela Bassett

Celeste Waite

Vanessa Kirby

