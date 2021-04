Ήταν ο άνθρωπος πίσω από την επιτυχία του Meatloaf "I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)" ενώ ήταν αυτός που έγραψε τα κλασικά πλέον "Making Love Out of Nothing at All" των Air Supply και "Total Eclipse Of The Heart" για την Μπόνι Τάιλερ.

Έγραψε επίσης την επιτυχία της Σελίν Ντιόν "It's All Coming Back to Me Now" και του Μπάρι Μανίλοου"Read Em And Weep". Συνεργάστηκε και με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ στο "Left In The Dark" για το άλμπουμ της Emotion.

Έχει γράψει και κινηματογραφική μουσική για την ταινία του 1984 "Streets Of Fire", με δύο τραγούδια"Tonight Is What It Means to Be Young" και "Nowhere Fast", αλλά και ένα που ακούστηκε στο "Footloose", το "Holding Out For A Hero" της Τάιλερ.