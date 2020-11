Για χάρη της κηπουρικής και της ηρεμίας της η Κιμ Γουάιλντ εγκατέλειψε την pop μουσική σκηνή, στην οποία μεσουρανούσε τη δεκαετία του '80. Ωστόσο, έκανε μία σύντομη επανεμφάνιση θέλοντας να μας θυμίσει ότι έγινε 60 ετών.

Μάλιστα, ανέβασε στον λογαριασμό της στο Twitter μία selfie της χωρίς ίχνος μακιγιάζ με τη λεζάντα: "Αντίο 50ήντα, ήσασταν καλά μαζί μου αλλά φαντάσου τα 60ήντα... Σας έρχομαι!". Η επίσης θρυλική τραγουδίστρια των 80's Σέριλ Μπέικερ, μέλος των Bucks Fizz, ενθουσιάστηκε τόσο που έγραψε "τα 60ήντα είναι τα νέα 40".

Η Γουάιλντ εκτοξεύτηκε στη διασημότητα με το "Kids In America" το 1981. Στο αποκορύφωμα της καριέρας της πωλούσε 60.000 αντίτυπα την ημέρα. Είχε εφτά single στο Top 10 στη Βρετανία αλλά ποτέ Νο1, αλλά όταν διασκεύασε το κλασικό κομμάτι της Motown "You Keep Me Hangin’ On" χτύπησε την κορυφή στο US Billboard το 1986.

Πούλησε περισσότερους από 30 εκατ. δίσκους και κατέκτησε τις καρδιές με την εκπληκτική εμφάνισή της. "Αισθάνομαι ευγνώμων που πήρα την απίστευτη μύτη της μαμάς μου και το υπέροχο στόμα του μπαμπά μου" είχε πει η ίδια αν και είχε εξομολογηθεί ότι είχε δεχτεί bullying για τα "χείλη αλά Μικ Τζάγκερ".