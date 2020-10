Ένα βήμα προτού πει το τελικό "ναι" στο μουσικό talent show "Just the two of us" με παρτενέρ τον εκκεντρικό παρουσιαστή Θανάση Πασσά, είναι η Γωγώ Τσαμπά. Η ίδια, μιλώντας στην εφημερίδα "On Time" αποκάλυψε πως σήμερα θα πάρει την οριστική απόφαση. "Ακόμα υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες. Δεν μπορώ να ανακοινώσω κάτι σήμερα είναι το τελικό ραντεβού. Αν θα πω το 'ναι' θα το πω για να περάσω καλά".

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσωπική της ζωή λέγοντας πως είναι ελεύθερη ωστόσο έχει δεχτεί πολλές προτάσεις γάμου. "Μου έχουν κάνει πολλές προτάσεις γάμου όμως δεν έχει ευδοκιμήσει κάτι ακόμα. Με αυτόν που θα με αγαπήσει ίσως προχωρήσουμε". Αυτό που την γεμίζει και την κάνει καλύτερο άνθρωπο είναι η μουσική. Να ακούω συνέχεια καινούργια πράγματα, να ακούω άλλα είδη μουσικής, να παίρνω ιδέες".