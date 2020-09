Είναι ένα τραγούδι που ηχογράφησε ο Λέοναρντ Κοέν το 1984 και κυκλοφόρησε στο άλμπουμ του "Various Positions". To "Dance Me to the End of Love" θεωρείται από πολλούς ένα από τα τελειότερα ερωτικά τραγούδια όλων των εποχών αλλά η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική καθώς το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ένας ύμνος κατά της φρίκης του ναζισμού, αφιερωμένο στο Ολοκαύτωμα. Στην ουσία περιγράφεται ο "χορός" του θανάτου, τα τελευταία βήματα των αιχμαλώτων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης μέχρι τα κρεματόρια, τους θαλάμους αερίων, τα τελευταία βήματα πριν από το τέλος.

Το τραγούδι ακολουθεί τον ρυθμό ενός τυπικού ελληνικού χασάπικου, και αντανακλά ολοκάθαρα τις επιρροές του Κοέν από τη διαμονή του στην Ύδρα.

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη το 1995 ο ίδιος ο Κοέν είχε πει για το Dance me to the end of love": "Είναι περίεργο πώς ξεκινούν τα τραγούδια εξαιτίας της προέλευσης του τραγουδιού, κάθε τραγούδι έχει ένα είδος κόκκου, έναν σπόρο που κάποιος σου παραδίδει ή ο κόσμος σου δίνει και γι' αυτό η διαδικασία της γραφής ενός τραγουδιού είναι τόσο μυστηριώδης. Αλλά αυτό προήλθε από το γεγονός ότι άκουσα ή διάβασα ότι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, δίπλα από τα κρεματόρια, σε κάποια στρατόπεδα θανάτου, ένα κουαρτέτο εγχόρδων αναγκαζόταν να δώσει συναυλία ενώ η φρίκη ήταν σε εξέλιξη. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι των οποίων η μοίρα ήταν επίσης φριχτή. Και θα έπαιζαν κλασική μουσική ενώ οι συγκρατούμενοί τους σκοτώνονταν ή καίγονταν. Έτσι αυτή η μουσική, "Dance me to your beauty with a burning violin" σήμαινε ότι η ομορφιά της είναι η ολοκλήρωση της ζωής, το τέλος αυτής της ύπαρξης και του παθιασμένου στοιχείου σ' αυτήν την ολοκλήρωση. Αλλά αυτή είναι η ίδια γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την παράδοση σε κάποιον αγαπημένο, έτσι ώστε αυτό το τραγούδι, δεν είναι σημαντικό κάποιος να γνωρίζει τη γέννησή του, καθώς αν η γλώσσα του προέρχεται από αυτόν τον παθιασμένο πόο, θα είναι σε θέση να αγκαλιάσει κάθε παθιασμένη δραστηριότητα".

Ο Λέοναρντ Κοέν γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 1934 στο Μόντρεαλ και έγινε γνωστός παγκοσμίως ως ένας καλλιτέχνης, τραγουδιστής, συγγραφέας, συνθέτης. Έφυγε από τη ζωή στις 7 Νοεμβρίου 2016 ενώ έζησε αρκετά χρόνια στην Ύδρα όπου το 1960 αγόρασε σπίτι. Τα κύρια θέματα της μουσικής του ήταν η θρησκεία, ο έρωτας και η μοναξιά.