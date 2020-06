Μπορεί στο τηλεπαιχνίδι Just the 2 of US να είναι ο παρτενέρ της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου ωστόσο άλλη είναι αυτή που του έχει κεντρίσει περισσότερο το ενδιαφέρον. Ο Χρήστος Ζώτος, σε συνέντευξή του στο Open TV, παραδέχθηκε δημόσια πως θα ήθελε να έρθει πιο κοντά με την Βίκυ Κάβουρα.

Η δημοσιογράφος έσπευσε να τον ενημερώσει για τις φήμες που θέλουν την Βίκυ Κάβουρα να έχει σχέση και τότε ο τραγουδιστής να ζητάει συγγνώμη καθώς όπως είπε δεν το γνώριζε.

Δείτε το βίντεο