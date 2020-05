Άφησε τους θαυμαστές της με ανοιχτό το στόμα η Τόνι Μπράξτον η οποία ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram μία φωτογραφία της με μπικίνι. Η τραγουδίστρια διατηρεί αψεγάδιαστη σιλουέτα ενώ το σεξαπίλ της είναι αδιαμφισβήτητο ακόμη και τώρα που είναι στα 52 της χρόνια. Οι 3,3 εκατ. ακόλουθοί της τρελάθηκαν από τη σέξι πόζα ενώ η Μπράξτον είπε ότι επιλέγει να τηρεί τις αποστάσεις και δεν πηγαίνει στην παραλία.

Στην αρχή του μήνα κυκλοφόρησε το νέο single της "Do it" ενώ τον Απρίλιο, αναφερόμενη σε όσα ακούστηκαν στο ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν The Last Dance ότι είχε σχέση με τον Ντένις Ρόντμαν, η ίδια το διέψευσε λέγοντας πως αν και ο Ντένις Ρόντμαν ήταν καυτός ποτέ δεν βγήκα μαζί του, σημειώνοντας ότι συναντήθηκαν μόνο στα VMA's .