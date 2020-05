Με ένα story που ανέβασε στον λογαριασμό της στο instagram, η Άσπα Τσίνα ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το Just The 2 Of Us, επικαλούμενη λόγους υγείας. Όπως λέει απευθυνόμενη στους ακολούθους της: "Κάποιες μάχες στη ζωή μας είναι πολύ πιο σημαντικές από κάποιες άλλες. Και εγώ ως αμαζόνα και πολεμίστρια -όπως με χαρακτηρίζει ένας πολύ αγαπημένος φίλος μου- ξέρω πολύ καλά να μάχομαι, αλλά να ιεραρχώ τα πράγματα σωστά. Η διασφάλιση της υγείας μου είναι νούμερο ένα όχι μόνο για μένα αλλά και για όσους πραγματικά με αγαπούν και με νοιάζονται. Έτσι, λοιπόν, αποφάσισα να ακολουθήσω τις ιατρικές οδηγίες της γιατρού μου, η οποία, όπως έχω ξαναπεί είναι κορυφαία στο αντικείμενό της, και η οποία συνεκτιμώντας την κατάσταση του οργανισμού μου -ο οποίος είναι πάρα πολύ καταπονημένος- μου συνιστά ξεκούραση για έναν μήνα. Έτσι, αποφάσισα να αποχωρήσω από το Just the 2 of us. Το επεισόδιο που θ παίξει αύριο είναι το τελευταίο γι α εμένα. Όπως θα παρακολουθήσετε, η κούραση και η καταπόνηση του οργανισμού μου είναι εμφανείς. Όσοι έχουν μάτια θα το δουν, Οι υπόλοιποι δεν με απασχολεί, ας πεθάνουν τυφλοπόντικες, Και βεβαίως θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τη μέχρι τώρα στήριξη και αγάπη σας απέναντί μου. Ακολουθώντας τις ιατρικές οδηγίες ο οργανισμός μου θα πάρει τα πάνω του. Και θα είμαστε έτοιμοι για νέες περιπέτειες. Δεν θα ήθελα να ανησυχήσετε παραπάνω απ' όσο χρειάζεται, ως καρκινοπαθής που πραγματικά σέβεται τον εαυτό του και αντιλαμβάνεται την ευθύνη που φέρει απέναντί του, δεν θα μπορούσα να έχω οποιαδήποτε άλλη στάση απέναντι στα γεγονότα. Αυτό θέλω να σας πω".