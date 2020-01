Χρυσές Σφαίρες: Αντίστροφη μέτρηση για την Τελετή Απονομής - Οι υποψηφιότητες και τα φαβορί - ΒΙΝΤΕΟ

Λίγες ώρες απομένουν από την 77η Τελετή Απονομής για τις Χρυσές Σφαίρες.

Best Motion Picture – Musical or Comedy

«Κάποτε... στο Χόλιγουντ» (Sony)

«Jojo Rabbit»» (Fox Searchlight)

«Στα μαχαίρια» (Lionsgate)

«Rocketman» (Paramount)

«Με Λένε Dolemite!» (Netflix)

Best Motion Picture – Drama

«Ο Ιρλανδός» (Netflix)

«Ιστορία Γάμου» (Netflix)

«1917» (Universal)

«Joker» (Warner Bros.)

«Οι Δύο Πάπες» (Netflix)

Best Actress in a Motion Picture – Musical or Comedy

Awkwafina («The Farewell»)

Ana de Armas («Στα μαχαίρια»)

Cate Blanchett («Πού Χάθηκες, Μπερναντέτ»)

Beanie Feldstein («Booksmart»)

Emma Thompson («Late Night»)

Best Actor in a Motion Picture – Drama

Christian Bale («Κόντρα σε Όλα»)

Antonio Banderas («Πόνος και Δόξα»)

Adam Driver («Ιστορία Γάμου»)

Joaquin Phoenix («Joker»)

Jonathan Pryce («Οι Δύο Πάπες»)

Best Motion Picture – Animated

«Ψυχρά κι Ανάποδα 2» (Disney)

«Πώς να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας 3»(Universal)

«Ο Ευγενικός Κύριος Λινκ» (United Artists Releasing)

«Toy Story 4» (Disney)

«Ο βασιλιάς των λιονταριών» (Disney)

Best Actor in a Motion Picture – Musical or Comedy

Daniel Craig («Στα μαχαίρια»)

Roman Griffin Davis («Jojo Rabbit»)

Leonardo DiCaprio («Κάποτε... στο Χόλιγουντ»)

Taron Egerton («Rocketman»)

Eddie Murphy («Με Λένε Dolemite!»)

Best Actress in a Supporting Role in Any Motion Picture

Kathy Bates («Richard Jewell»)

Annette Bening («The Report»)

Laura Dern («Ιστορία Γάμου»)

Jennifer Lopez («Επικίνδυνες Κυρίες»)

Margot Robbie («Βόμβα»)

Best Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture

Tom Hanks («Ένας Υπέροχος Γείτονας»)

Anthony Hopkins («Οι Δύο Πάπες»)

Al Pacino («Ο Ιρλανδός»)

Joe Pesci («Ο Ιρλανδός»)

Brad Pitt («Κάποτε... στο Χόλιγουντ»)

Best Motion Picture – Foreign Language

«The Farewell»

«Πόνος και Δόξα»

«Το Πορτρέτο Μιας Γυναίκας Που Φλέγεται»

«Παράσιτα»

«Οι Άθλιοι»

Best Screenplay – Motion Picture

Noah Baumbach («Ιστορία Γάμου»)

Bong Joon-ho και Han Jin-won («Παράσιτα»)

Anthony McCarten («Οι Δύο Πάπες»)

Quentin Tarantino («Κάποτε... στο Χόλιγουντ»)

Steven Zaillian («Ο Ιρλανδός»)

Best Original Song – Motion Picture

«Beautiful Ghosts» («Γάτες»)

«(I’m Gonna) Love Me Again» (“Rocketman»)

«Into the Unknown» (“Ψυχρά κι Ανάποδα 2»)

«Spirit» (“Ο βασιλιάς των λιονταριών»)

«Stand Up» (“Harriet»)

Best Television Series – Drama

«Big Little Lies» (HBO)

«The Crown» (Netflix)

«Killing Eve» (BBC America)

«The Morning Show» (Apple TV Plus)

«Succession» (HBO)

Best Performance by an Actor in a Limited Series or Motion Picture Made for Television

Christopher Abbott («Catch-22»)

Sacha Baron Cohen («The Spy»)

Russell Crowe («The Loudest Voice»)

Jared Harris («Chernobyl»)

Sam Rockwell («Fosse/Verdon»)

Best Performance by an Actress in a Limited Series or Motion Picture Made for Television

Kaitlyn Dever («Unbelievable»)

Joey King («The Act»)

Helen Mirren («Catherine the Great»)

Merritt Wever («Unbelievable»)

Michelle Williams («Fosse/Verdon»)

Best Television Limited Series or Motion Picture Made for Television

«Catch-22»

«Chernobyl»

«Fosse/Verdon»

«The Loudest Voice»

«Unbelievable»

Best Performance by an Actress in a Supporting Role in a Series, Limited Series or Motion Picture Made for Television

Patricia Arquette («The Act»)

Helena Bonham Carter («The Crown»)

Toni Collette

Meryl Streep («Big Little Lies»)

Emily Watson («Chernobyl»)

Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Series, Limited Series or Motion Picture Made for Television

Alan Arkin

Kieran Culkin («Succession»)

Andrew Scott («Fleabag»)

Stellan Skarsgård («Chernobyl»)

Henry Winkler («Barry»)

Best Television Series – Musical or Comedy