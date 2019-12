Την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ "Fine Line" γιόρταζε ο Χάρι Στάιλς, πρώην frontman των One Direction, ο οποίος έκανε την παρουσίαση σε ειδικό χώρο στο Κάμντεν.

Μαζί του στη σκηνή βρέθηκε και ο ράπερ Stormzy και μαζί άρχισαν να προτρέπουν το κοινό να τραγουδήσει μαζί τους "[email protected] την κυβέρνηση, [email protected] τον Μπόρις" που φυσικά και έτσι έκανε με ενθουσιασμό.

“FUCK THE GOVERNMENT FUCK BORIS”

Harry and Stormzy on stage tonight. via lovedangel pic.twitter.com/B8OPLd5Fwm