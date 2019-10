Επιφωνήματα αγωνίας ακούγονται από το πλήθος τη στιγμή που η Lady Gaga ενώ βρίσκεται στην αγκαλιά θαυμαστή του πέφτουν μαζί στο κενό από τη σκηνή.

Η popstar έδινε συναυλία όταν ένας θαυμαστής ανέβηκε στη σκηνή. Εκείνη έπεσε στην αγκαλιά του και αυτός την κράτησε σφιχτά. Ωστόσο έχασε την ισορροπία του και έπεσε μαζί της προκαλώντας αγωνία στους θεατές.

Λίγο αργότερα, όμως, η Gaga ανέβηκε στη σκηνή και συνέχισε κανονικά τη συναυλία της απευθύνοντας μήνυμα στους θαυμαστές της να μην τολμήσουν να επιτεθούν στον νεαρό που προκάλεσε το ατύχημα. Μάλιστα, αστειεύτηκε ότι βίωσε μια στιγμή του "Τιτανικού" όταν ο Τζακ και η Ρόουζ έπεσαν αγκαλιά στη θάλασσα.

Lady Gaga’s speech on the piano as she continued the show after the fall as if nothing happened.

She calmed the audience and fan included, talking about how they were like “Rose and Jack” from the Titanic as they fell into each other’s arms. pic.twitter.com/wXDVued0QF