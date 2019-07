Φόρεσε το floral μπικίνι της που αναδεικνύει την καλλίγραμμη σιλουέτα της και το πιο όμορφο χαμόγελό της, πήρε αγκαλιά την καλή της φίλη Νικόλ Παναγιώτου και ποζάρουν στον φακό του Λευτέρη Σουλτάτου. Ο λόγος για την όμορφη ηθοποιό Βάσω Λασκαράκη, η οποία βιώνει την καλύτερη και πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της και η οποία έβγαλε μια φωτογραφία στη Σαντορίνη, όπου περνά υπέροχα και την "ανέβασε" στο Instagram με τα σχόλια να είναι παραπάνω από θετικά.

Η ίδια συνόδευσε τη φωτογραφία με το εξής σχόλιο: "life is better with friends" (η ζωή είναι καλύτερη με φίλους).