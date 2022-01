Σύννεφα για την σχέση της Κιμ Καρντάσιαν; – Το unfollow στην Μάιλι Σάιρους

Τα unfollow πέφτουν “βροχή” στο Χόλιγουντ ακόμη και λόγω της πιο αθώας… αφορμής. Έτσι, η Κιμ Καρντάσιαν φέρεται να έκανε unfollow την Μάιλι Σάιρους στο Instagram, ύστερα από την κοινή εμφάνιση της τραγουδίστριας με τον αγαπημένο της Κιμ, Πιτ Ντέιβιντσον την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Όπως αναφέρει η NY Post, οι λογαριασμοί των θαυμαστών της Μάιλι Σάιρους ήταν αυτοί που πρώτοι παρατήρησαν το “ρήγμα”. Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου πάντως η ριάλιτι σταρ και η τραγουδίστρια ήταν φίλες στα social media.

Kim Kardashian unfollowed Miley Cyrus on Instagram pic.twitter.com/udg0AX3T96 — Miley Cyrus Edition (@MileyEdition) January 4, 2022

Στο σόου της Πρωτοχρονιάς, ο 28χρονος και η 29χρονη εμφανίστηκαν στη σκηνή και τραγούδησαν μαζί, ενώ τα πικάντικα σχόλια ήταν άφθονα.

Στην εκπομπή “The Tonight Show”, η Σάιρους αφιέρωσε ένα τραγούδι στον ηθοποιό, το “It should have been me”, δηλαδή θα έπρεπε να ήμουν εγώ. Οι στίχοι, πολλοί παρατήρησαν ότι θα μπορούσαν να είναι ένα… χτύπημα κάτω από τη μέση για την Κιμ Καρντάσιαν.

Ο Ντέιβιντσον και η Κιμ Καρντάσιαν βγαίνουν από τον Οκτώβριο του 2021.