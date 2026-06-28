Βενεζουέλα: Μήνυμα συμπαράστασης του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ μετά τους καταστροφικούς σεισμούς – Προσευχήθηκε για τα θύματα

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Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Βενεζουέλας μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, απευθύνοντας μήνυμα στα ισπανικά από το παράθυρο του Αποστολικού Μεγάρου, μετά την προσευχή του Angelus.

«Θέλω να εκφράσω την εγγύτητά μου προς τις αδελφές και τους αδελφούς της Βενεζουέλας που επλήγησαν από τους πρόσφατους σεισμούς, οι οποίοι προκάλεσαν πολυάριθμους νεκρούς και τραυματίες, καθώς και τεράστιες υλικές ζημιές», ανέφερε ο ποντίφικας, σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE.

Μιλώντας ενώπιον των πιστών που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, παρά τον έντονο καύσωνα που πλήττει τη Ρώμη, προσευχήθηκε για την «αιώνια ανάπαυση των νεκρών» και εξέφρασε τη «πνευματική του εγγύτητα» προς τις οικογένειές τους και όλους όσοι επλήγησαν από την «τραγωδία».

Παράλληλα, εξέφρασε την «ευγνωμοσύνη και την ενθάρρυνσή» του προς όλους όσοι συμμετέχουν «με γενναιοδωρία στις επιχειρήσεις έρευνας και παροχής βοήθειας».

🇻🇪 El Papa León XIV, consternado por los terremotos en Venezuela, pide oraciones por las víctimas y la ayuda de la comunidad internacional. pic.twitter.com/t7kPeUOYff — Universitarios Católicos (@UniCatolicos_es) June 28, 2026

Πρώτη οικονομική βοήθεια από το Βατικανό

Λίγες ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ ενέκρινε την αποστολή έκτακτης οικονομικής βοήθειας ύψους 100.000 ευρώ προς τη Βενεζουέλα μέσω της Αποστολικής Ελεημοσύνης (Elemosineria Apostolica), με στόχο την κάλυψη των πιο άμεσων αναγκών των σεισμόπληκτων.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, οι δύο ισχυροί σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 1.430 ανθρώπων, ενώ χιλιάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί ή αγνοούνται και οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται.