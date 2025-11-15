Βελόπουλος: Τα πήγαινε – έλα των υπουργών στον ΟΠΕΚΕΠΕ έπρεπε να γίνουν πριν γίνει το σκάνδαλο στον οργανισμό

«Τα πήγαινε – έλα των υπουργών στον ΟΠΕΚΕΠΕ έπρεπε να γίνουν πριν γίνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βέβαια οι υπουργοί πήγαιναν τότε και στο Μαξίμου και στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να μπορέσουν να φάνε τα χρήματα οι “γαλάζιες ακρίδες”», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναρωτήθηκε «πότε θα πληρωθούν λοιπόν οι αγρότες; Πότε θα επιστραφούν τα κλεμμένα στον ελληνικό λαό;», επισημαίνοντας: «Αυτό μας ενδιαφέρει. Τα υπόλοιπα είναι για την επικοινωνία και όχι για τον αγροτικό κόσμο».

«Στη χώρα που καθένας μπορεί να γράψει ένα βιβλίο και να πει την άποψή του και τα ψέματά του βέβαια, δεν γίνεται να δηλώνεις δημοκράτης και να έχεις καταργήσει τα δημοψηφίσματα και το κυριότερο να κυνηγάς δημοσιογράφους. Αυτό είναι ασύμβατο. Και κυρίως την ώρα που καταρρέει ο Μητσοτάκης, να γράφεις δήθεν ένα βιβλίο και να τον στηρίζεις, την ώρα που αυτός παραπαίει», δήλωσε επίσης ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

«Η αναβάθμιση από τον Οίκο Fitch και η υποβάθμιση της Γαλλίας από την πλευρά του Αμερικανικού Οίκου γεννά δύο ερωτήματα. Πρώτον, η αναβάθμιση έγινε στην Ελλάδα λίγο μετά την άφιξη της κυρίας Κίμπερλι στην Αθήνα και δεύτερον η υποβάθμιση της Γαλλίας έγινε γιατί οι Γάλλοι αντιδρούν στα αντιλαϊκά, αντικοινωνικά μέτρα, ενώ οι Έλληνες απλά καταπίνουν, χωρίς να διαμαρτύρονται, ο,τιδήποτε ψευδές επιβάλλεται αντιλαϊκά από την κυβέρνηση», υποστήριξε σε άλλη δήλωσή του, ο  πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

 

