Τζεν Ψάκι: Θετική στον κορονοϊό η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου

Η Τζεν Ψάκι, η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, έκανε γνωστό την Κυριακή πως έχει μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό και έχει ήπια συμπτώματα της νόσου που προκαλεί.

Η 42χρονη Ψάκι διευκρίνισε πως είναι πλήρως εμβολιασμένη και είδε για τελευταία φορά τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν την Τρίτη, όταν κάθισαν σε εξωτερικό χώρο, τηρώντας απόσταση 1,8 μέτρων και φορώντας μάσκες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποβλήθηκε την Κυριακή σε τεστ, που είχε αρνητικό αποτέλεσμα, ανέφερε πρόσωπο ενημερωμένο σχετικά.

«Μολονότι δεν είχα στενή επαφή διά ζώσης με τον πρόεδρο ή ανώτερα στελέχη του προσωπικού του Λευκού Οίκου από την Τετάρτη –και υποβαλλόμουν σε τεστ με αρνητικά αποτελέσματα για τέσσερις ημέρες μετά την τελευταία επαφή– ανακοινώνω το σημερινό θετικό τεστ για λόγους διαφάνειας», σημείωσε η κυρία Ψάκι.

Η διευθύντρια επικοινωνίας και εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας είναι από τα πιο προβεβλημένα στελέχη της κυβέρνησης Μπάιντεν που προσβλήθηκε από τον ιό αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Δημοκρατικός τον Ιανουάριο. Πρόσφατα είχε επίσης μολυνθεί ο υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας, ο Αλεχάντρο Μαγιόρκας.

Η Τζεν Ψάκι αποφάσισε να μη συνοδεύσει τον πρόεδρο στο ταξίδι του στην Ευρώπη επειδή μέλη της οικογένειάς της μολύνθηκαν από τον ιό, γεγονός που την ώθησε να τεθεί σε καραντίνα την Τετάρτη, εξήγησε η ίδια.

Σχεδιάζει να επιστρέψει στην εργασία της έπειτα από 10ήμερη απομόνωση, αφού υποβληθεί ξανά σε τεστ με αρνητικό αποτέλεσμα.

Sharing full statement and grateful I am vaccinated and for the amazing Biden team pic.twitter.com/QDokXo47dK

— Jen Psaki (@PressSec) October 31, 2021