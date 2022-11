Τραγουδιστής πέθανε ξαφνικά λίγες ώρες μετά τον γάμο του

Ο τραγουδιστής της κάντρι μουσικής Τζέικ Φλιντ πέθανε ξαφνικά λίγες ώρες μετά το γάμο του το Σάββατο. Ήταν μόλις 37 ετών.

«Με ραγισμένη καρδιά και σε βαθιά θλίψη πρέπει να ανακοινώσω ότι ο Τζέικ Φλιντ απεβίωσε με τραγικό τρόπο», έγραψε η μάνατζέρ του, Μπρέντα Κλάιν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Κυριακής. «Προσπάθησα αρκετές φορές σήμερα να κάνω μια ανάρτηση, αλλά δεν μπορείς να σχολιάσεις κάτι που δεν μπορείς να επεξεργαστείς», πρόσθεσε η Κλάιν.

Η χήρα του Φλιντ, Μπρέντα Φλιντ, δημοσίευσε ένα βίντεο από τον γάμο τους, το οποίο δείχνει τον τραγουδιστή να χορεύει στην ύπαιθρο να αγκαλιάζει και να φιλάει τη γυναίκα του, ενώ ένας φωτογράφος απαθανάτιζε τις τρυφερές στιγμές του ζευγαριού. «Δεν καταλαβαίνω» έγραψε στη λεζάντα.

Σε μια σπαρακτική ανάρτηση που ακολούθησε την Τρίτη, η Μπρέντα Φλιντ μοιράστηκε τον πόνο που ένιωθε.

«Θα έπρεπε να κοιτάμε τις φωτογραφίες του γάμου, αλλά αντί γι’ αυτό πρέπει να διαλέξω ρούχα για να θάψω τον σύζυγό μου. Οι άνθρωποι δεν είναι γραφτό να νιώθουν τόσο πόνο», έγραψε. «Η καρδιά μου έχει χαθεί και απλά θέλω πραγματικά να επιστρέψει. Δεν αντέχω άλλο. Τον χρειάζομαι εδώ».

Ποιος ήταν ο Τζέικ Φλιντ

Ο Φλιντ, που καταγόταν από την Τούσλα, γεννήθηκε το 1985 και μεγάλωσε στο Holdenville και έζησε στο Mounds, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του. Ήταν γνωστός για επιτυχίες όπως τα τραγούδια Hurry Up and Wait, Long Road Back Home, What’s Your Name? και Cowtown.