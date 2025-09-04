Τραγωδία στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 29 νεκροί από ανατροπή σκάφους σε ποταμό

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν πλοιάριο με περίπου 80 επιβάτες ανετράπη ενώ διέσχιζε τον ποταμό Μαλέλε, στο βόρειο-κεντρικό τμήμα της Νιγηρίας.

Το δυστύχημα συνέβη την Τρίτη και έγινε γνωστό μία ημέρα αργότερα, όπως ανακοίνωσε ο Αμπούμπακαρ Ίντρις, εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η τραγωδία οφείλεται σε υπερφόρτωση του σκάφους και σε σύγκρουση με κομμένο κορμό δέντρου μέσα στο ποτάμι, που οδήγησε στην ανατροπή του.

Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία των θυμάτων. Το περιστατικό υπενθυμίζει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι χρησιμοποιούν πλωτά μέσα για τις μετακινήσεις τους.