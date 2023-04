Τουρκία: Η φρουρά του Ερντογάν τρέχει πίσω από την λιμουζίνα του

Viral έχει γίνει στην Τουρκία ένα βίντεο που δείχνει τους σωματοφύλακες του Ταγίπ Ερντογάν να τρέχουν δίπλα από την λιμουζίνα του.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Duvar, ο Τούρκος πρόεδρος στις 9 Απριλίου αγόρασε την παραδοσιακή πίτα του Ραμαζανιού («pide») από ένα αρτοποιείο στην περιοχή Pendik της Κωνσταντινούπολης.

Στη συνέχεια, αποχώρησε από τον φούρνο αφότου μίλησε με μαγαζάτορες και πολίτες, μπήκε στο αυτοκίνητο και γύρω του παρατάχθηκαν οι σωματοφύλακές του, οι οποίοι, όπως φαίνεται στο βίντεο τρέχουν πίσω από το όχημα του Τούρκου προέδρου.

Το βίντεο έχει δημιουργήσει αντιδράσεις εν μέσω προεκλογικής περιόδου στη γειτονική χώρα, καθώς η τουρκική οικονομία ταλανίζεται αλλά ο Ερντογάν δεν μοιάζει να… μασάει.

Erdoğan’s ‘army of guards’ running after his car draws ire

— Duvar English (@DuvarEnglish) April 10, 2023