Τουρκία: «Πυρά» και αντιδράσεις για τις ευχές στην Ελλάδα για την 25η Μαρτίου

«Πόλεμος» ξέσπασε στην Τουρκία μετά τις ευχές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, του Μεβλούτ Τσαβούσογλου αλλά και της τουρκικής πρεσβείας στην Αθήνα προς την Ελλάδα για την 25η Μαρτίου.

Δύο σημαντικά στελέχη του στρατιωτικού κατεστημένου της Τουρκίας και θιασώτες της «Γαλάζιας Πατρίδας», οι Τζιχάντ Γιαϊτζί και Τζεμ Γκιουρντενίζ εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον εκείνων που ευχήθηκαν στη χώρα μας. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο «εύκολος στόχος» που είναι η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα προκειμένου να αποφύγουν μια «ευθεία βολή» στον Τούρκο Πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών της γείτονος.

Η ανάρτηση της τουρκικής πρεσβείας ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής:

«Συγχαίρουμε τον λαό και την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας για την Εθνική τους Εορτή».

We congratulate the people and the Government of the #HellenicRepublic on the occasion of their National Day. pic.twitter.com/PBm74uj3Fv

— Turkish Embassy in Athens (@TC_Atina) March 25, 2023