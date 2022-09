Ρωσία: Θα στέλνονται να υπηρετήσουν εκτός σειράς οι διαδηλωτές κατά της επιστράτευσης—Δεκάδες συλλήψεις στη Μόσχα

Όσοι συμμετέχουν σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της επιστράτευσης, οι οποίες πραγματοποιούνται χωρίς την έγκριση των αρχών, στην πόλη Τιουμέν αλλά και σε άλλες πόλεις της Ρωσίας «θα στέλνονται να υπηρετούν εκτός σειράς», ανέφερε ο ιστότοπος Ura.ru, επικαλούμενος μια πηγή στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τον δικηγόρο Ιλιά Ρεμεσλό στο κανάλι της εφαρμογής Telegram, καθώς εκατοντάδες Ρώσοι αγνόησαν την απαγόρευση των διαδηλώσεων κατά του πολέμου και κατέβηκαν στους δρόμους των πόλεων.

Για να μη θεωρηθεί ότι παραβίαζαν την απαγόρευση των διαδηλώσεων οι Ρώσοι φρόντισαν να μην κρατούν πανώ και οτιδήποτε θα πρόδιδε τον σκοπό της συγκέντρωσης. Νωρίτερα δεκάδες εκκλήσεις για διαδηλώσεις είχαν γίνει μέσω του Διαδικτύου, με αποτέλεσμα η Εισαγγελία της Μόσχας να εκδώσει ανακοίνωση που έλεγε ότι η οργάνωση και η συμμετοχή σε διαδηλώσεις μπορεί να επιφέρει φυλάκιση 15 ετών. Η κρατική υπηρεσία ελέγχου των επικοινωνιών Roskomnadzo προειδοποίησε τα ΜΜΕ και κυρίως τους ιστοτόπους ότι θα σταματήσει η λειτουργία των ιστοσελίδων αν μεταδώσουν ψευδείς ειδήσεις γύρω από την επιστράτευση. Δεν πέρασαν μερικές ώρες και η αστυνομία άρχισε να συλλαμβάνει δεκάδες ανθρώπους σε όλη τη χώρα για συμμετοχή σε αντιπολεμικές διαδηλώσεις σύμφωνα με το Ασσοσιέητεντ Πρες. Συνεργείο του Πρακτορείου στη Μόσχα μετέδωσε ότι δεκάδες άνθρωποι συνελήφθησαν μέσα στα πρώτα δεκαπέντε λεπτά από την έναρξη της διαδήλωσης που κάλυπτε στην ρωσική πρωτεύουσα.

Protests against the partial mobilization announced by #Putin have already begun in Novosibirsk, #Russia @Coalition_NSK pic.twitter.com/sRTLSPDuwx

— Denis Dermenzhi (@iamdenya_de) September 21, 2022