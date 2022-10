Ρωσία: Μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη σε κτίριο – Ξέσπασε μεγάλη φωτιά

Ένα μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη σε ένα πολυόροφο κτίριο στη ρωσική πόλη Γεΐσκ, όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο ρωσικό πρακτορείο TASS.

Το τηλεγράφημα του ρωσικού πρακτορείου αναμεταδίδεται από το Reuters.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, πρόκειται για ένα μαχητικό SU-34, ενώ τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν, όπως ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Στις εικόνες που δημοσιεύονται στα social media φαίνεται να έχει ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά στο κτίριο.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν νεκρούς ή τραυματίες. Ωστόσο, ασθενοφόρα μεταβαίνουν στο σημείο.

Το αεροσκάφος συνετρίβη ενώ μετέβαινε για εκπαιδευτική πτήση από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας στο Γεΐσκ.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η συντριβή οφείλεται σε βλάβη που παρουσίασε ο κινητήρας κατά την απογείωση.

A military plane has crashed into an apartment block in the Russian town of Yeysk on the Sea of Azov. The pilot is reported to have ejected himself. Data on civilian casualties to be confirmed. pic.twitter.com/uFYSuOpUJd

— The Insider (@InsiderEng) October 17, 2022