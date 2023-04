Ρωσία: Έκρηξη στο ηφαίστειο Σιβέλιτς – Σε ύψος 10 χιλιομέτρων η τέφρα

Το ηφαίστειο Σιβέλιτς, στη χερσόνησο Καμτσάτκα, στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, εισήλθε σήμερα σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας, εκλύοντας νέφος ηφαιστειακής τέφρας που έφθασε σε υψόμετρο 10 χιλιομέτρων, εγείροντας κίνδυνο για τα αεροσκάφη που κινούνται στην περιοχή, προειδοποίησε η ομάδα διαχείρισης της ηφαιστειακής έκρηξης.

Η ομάδα εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για την πολιτική αεροπορία, τονίζοντας πως μπορεί να εκτοξευθεί ηφαιστειακή τέφρα ακόμη και σε ύψος 15 χιλιομέτρων ανά πάσα στιγμή. «Η συνεχιζόμενη (ηφαιστειακή) δραστηριότητα μπορεί να πλήξει διεθνείς πτήσεις και αεροσκάφη που πετούν χαμηλά», προειδοποίηση.

Το νέφος της τέφρας που εκλύθηκε όταν εξερράγη το ηφαίστειο παρασύρεται από τους ανέμους προς δυσμάς και νότο και εκτιμάται πως έχει απλωθεί στον εναέριο χώρο, καλύπτει 400 επί 270 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το παράρτημα στην Καμτσάτκα του Ινστιτούτου Γεωφυσικών Μελετών της ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, που εκφράστηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως το νέφος ηφαιστειακής τέφρας συνεχίζει να εξαπλώνεται.

April 11. Shiveluch volcano erupts in Kamchatka, north eastern Russia. Russia will have to deploy their national guard there, while lots of national guards are now in Moscow and Petersburg to block the street riots that want to overthrow the Kremlin aggressive regime. pic.twitter.com/xihGM9VhJc

— Ivan Verstyuk (@VerstyukIvan) April 11, 2023