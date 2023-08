Ρωσία: Δορυφορικές εικόνες από το ρωσικό πλοίο που χτυπήθηκε από ουκρανικά drones

Την κατάσταση που παρουσιάζει το ρωσικό πολεμικό πλοίο «Ολενεγκόρσκι Γκορνιάκ» μετά την επίθεση από ουκρανικά drones τα ξημερώματα της Παρασκευής, δείχνουν νέες δορυφορικές φωτογραφίες.

Το πλοίο έχει υποστεί μεγάλες ζημιές και στις εικόνες φαίνονται ένας πλωτός γερανός, ένα σκάφος διάσωσης έκτακτης ανάγκης και δύο καταδυτικές βάρκες. Το πλοίο, όπως φαίνεται και σε βίντεο, μετά την επίθεση έχει πάρει κλίση και βρίσκεται στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ. Επιπλέον φαίνεται ότι κρατιέται στην επιφάνεια από γερανούς καθώς γίνονται εργασίες αποκατάστασης των ζημιών.

Το «Ολενεγκόρσκι Γκορνιάκ» ανήκει στον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας και έχει πλήρωμα 100 ατόμων. Τις τελευταίες ημέρες ο ουκρανικός στρατός έχει αυξήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά πλοία μετά τα χτυπήματα του ρωσικού στρατού σε ουκρανικά λιμάνια στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές σιταριού.

⚡️🇷🇺Russian amphibious assault ship of project 775 Olenegorsky Gornyak after meeting with 🇺🇦Ukrainian naval kamikaze drone pic.twitter.com/1QCBmfA577

