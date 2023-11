Πυροβολισμοί σε ψυχιατρείο του Νιου Χαμσάιρ: Δύο οι νεκροί μεταξύ των οποίων και ο δράστης

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής σε ψυχιατρείο του Νιου Χαμσάιρ όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ. Αρχικά αναφέρονταν πολλά θύματα, ωστόσο νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι ένας ο νεκρός από τα πυρά του δράστη, καθώς και ο δράστης από το πυρά αστυνομικών.

Το υπουργείο ανέφερε ότι η κατάσταση στο νοσοκομείο New Hampshire έχει περιοριστεί, ενώ ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στην περιοχή και συνεχίζουν τις έρευνες.

Troopers are currently investigating a shooting at New Hampshire State Hospital in Concord. There are multiple victims.

Additional updates will be released when available. pic.twitter.com/PSsZNrDZWb

— New Hampshire State Police (@NH_StatePolice) November 17, 2023