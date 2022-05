Ενές Καντέρ: Ποδοπάτησε φωτογραφία του Ταγίπ Ερντογάν – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ενές Καντέρ είναι γνωστός ακτιβιστής και δηλωμένος εχθρός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Τούρκο μπασκετμπολίστα του ΝΒΑ να το δείχνει με κάθε ευκαιρία που του δίνεται.

Αυτή τη φορά, προχώρησε σε μια ακραία προσβολή για το Ισλάμ, ποδοπατώντας φωτογραφία του Τούρκου προέδρου. Πρόκειται μια κίνηση που έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

I ain’t afraid!

I was made for this. @RTErdogan pic.twitter.com/9lKe3s5fCn

— Enes FREEDOM (@EnesFreedom) May 25, 2022