Περού: Σεισμός 7,5 Ρίχτερ – Συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή που η γη σείεται

Σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Περού.

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών, η δόνηση είχε επίκεντρο 45 χιλιόμετρα από την πόλη Μπαράνκα, στο βόρειο Περού. Ο σεισμός φέρεται να έγινε αισθητός και στον Ισημερινό.

Σύμφωνα με τις Αρχές, δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες. Σύμφωνα με τοπικά μέσα έχουν καταρρεύσει σπίτια και εκκλησίες, σημειώθηκαν κατολισθήσεις, ενώ υπάρχει διακοπή της ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές. Προς το παρόν δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

⭕️The moment of the earthquake in #Peru pic.twitter.com/Qr5MuwENXJ

Video from the Yeso district shows the collapse of part of a church structure. #Peru #earthquake pic.twitter.com/uFUqJE471v

— AUSTROHÚNGARO (@AUSTROHNGARO2) November 28, 2021