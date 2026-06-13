Πάπας Λέων ΙΔ΄: Έκανε ξανά τη χειρονομία «6-7» του TikTok στην Τενερίφη – Δείτε βίντεο

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κάνει ένα νεύμα στο TikTok και τη νεότερη γενιά. Ο Ποντίφικας έκανε ξανά την χειρονομία «6-7» , ένα σλόγκαν της Γενιάς Άλφα, ενώ χαιρετούσε έναν Σενεγαλέζο μετανάστη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Τενερίφη της Ισπανίας.

Ο Ποντίφικας βρέθηκε στη σκηνή για να παραλάβει ένα μπλουζάκι από τον 20χρονο Mbacke Ndiaye όταν ο νεαρός άνδρας εκτέλεσε την περίφημη χειρονομία TikTok και ο Πάπας απάντησε μιμούμενος την κίνηση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ποντίφικας εκπλήσσει το πλήθος με αυτή την αυθόρμητη χειρονομία. Τις τελευταίες ημέρες, έκανε το meme «6-7» ενώ επέβαινε στο Popemobile κατά τη διάρκεια επισκέψεων στη Βαρκελώνη και τη Μαδρίτη.

Το ίδιο είχε γίνει και πριν λίγο διάστημα στο Βατικανό.