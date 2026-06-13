Πάπας Λέων ΙΔ΄: Έκανε ξανά τη χειρονομία «6-7» του TikTok στην Τενερίφη – Δείτε βίντεο

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ χαιρέτησε έναν Σενεγαλέζο μετανάστη στην Τενερίφη της Ισπανίας, κάνοντας τη χειρονομία «6-7» του TikTok, ένα σλόγκαν της Γενιάς Άλφα. Αυτή η αυθόρμητη κίνηση έχει επαναληφθεί από τον Ποντίφικα και σε πρόσφατες επισκέψεις σε Βαρκελώνη, Μαδρίτη και στο Βατικανό.

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Πάπας Λέων
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ έκανε τη χειρονομία «6-7», ένα σλόγκαν της Γενιάς Άλφα, ενώ χαιρετούσε έναν Σενεγαλέζο μετανάστη στην Τενερίφη της Ισπανίας.
  • Ο Ποντίφικας μιμήθηκε την κίνηση, απαντώντας στον 20χρονο Mbacke Ndiaye που εκτέλεσε την περίφημη χειρονομία TikTok ενώ του παρέδιδε ένα μπλουζάκι.
  • Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ποντίφικας κάνει αυτή τη χειρονομία, καθώς την είχε επαναλάβει πρόσφατα σε επισκέψεις σε Βαρκελώνη, Μαδρίτη και στο Βατικανό.

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Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κάνει ένα νεύμα στο TikTok και τη νεότερη γενιά. Ο Ποντίφικας έκανε ξανά την χειρονομία «6-7» , ένα σλόγκαν της Γενιάς Άλφα, ενώ χαιρετούσε έναν Σενεγαλέζο μετανάστη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Τενερίφη της Ισπανίας.

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Ο Ποντίφικας βρέθηκε στη σκηνή για να παραλάβει ένα μπλουζάκι από τον 20χρονο Mbacke Ndiaye όταν ο νεαρός άνδρας εκτέλεσε την περίφημη χειρονομία TikTok και ο Πάπας απάντησε μιμούμενος την κίνηση.

Πάπας Λέων: Έκανε το meme «6-7» με influencer

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ποντίφικας εκπλήσσει το πλήθος με αυτή την αυθόρμητη χειρονομία. Τις τελευταίες ημέρες, έκανε το meme «6-7» ενώ επέβαινε στο Popemobile κατά τη διάρκεια επισκέψεων στη Βαρκελώνη και τη Μαδρίτη.

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Το ίδιο είχε γίνει και πριν λίγο διάστημα στο Βατικανό.

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