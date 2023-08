Ουκρανία: Ξηλώθηκε το σφυροδρέπανο από το μνημείο της Μητέρας Πατρίδας στο Κίεβο – ΒΙΝΤΕΟ

Οι αρχές του Κιέβου αφαίρεσαν το έμβλημα του σφυροδρέπανου από το μνημείο της Μητέρας Πατρίδας στην πρωτεύουσα, όπως μετέδωσε χθες Τρίτη η ουκρανική ραδιοτηλεόραση.

Μέχρι την 24η Αυγούστου, Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, το σφυροδρέπανο θα αντικατασταθεί από την τρίαινα (Tryzub), το ουκρανικό εθνικό σύμβολο, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού.

🇺🇦Ukraine removes Soviet symbol from Motherland statue, replaces it with trident.

Workers have begun removing the Soviet hammer and sickle from Kyiv’s iconic Motherland statue, a 102-meter-tall monument that overlooks the Dnipro river. The Ukrainian trident, the national coat of… pic.twitter.com/woWoGVwAiC

