Ουκρανία: Συγκλονιστικές εικόνες από το Χάρκοβο – Η στιγμή που χτυπήθηκε κυβερνητικό κτίριο

Σφοδρή είναι η επίθεση των ρωσικών δυνάμεων κατά της πόλης Χάρκοβο, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 35 τραυματίστηκαν από τα πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων με ρουκέτες εναντίον του κέντρου της πόλης, όπως δήλωσε ο Αντόν Χεραστσένκο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Τα ερείπια καθαρίζονται και θα υπάρξουν και άλλα θύματα και τραυματίες”, πρόσθεσε.

Το πρωί της Τρίτης, πύραυλος κρουζ ισοπέδωσε κυβερνητικό κτίριο με τις εικόνες που μεταδίδονται να είναι συγκλονιστικές. Μάλιστα, κόβει την ανάσα η στιγμή της έκρηξης, ΄με το κτίριο να γκρεμίζεται σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, ενώ μέσα από τις φλόγες φαίνεται να βγαίνει αυτοκίνητο, το οποίο συνέχισε την κίνησή του κανονικά.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – A video released by Ukrainian authorities shows the moment a Russian missile struck an administration building in Kharkiv. More here: https://t.co/eOKHJcxCvv pic.twitter.com/O18tWIHdtg — Reuters (@Reuters) March 1, 2022

Το Κίεβο ζητεί να επιβληθούν και άλλες κυρώσεις στη Ρωσία

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα ζήτησε σήμερα να επιβληθούν και άλλες κυρώσεις στη Ρωσία μετά τη “βάρβαρη”, όπως τη χαρακτήρισε επίθεση εναντίον της Χαρκίβ (Χάρκοβο).

“Βάρβαρες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στην κεντρική πλατεία Ελευθερίας και σε κατοικημένες περιοχές στη Χαρκίβ. (Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν δεν μπορεί να διαλύσει την Ουκρανία. Διαπράττει εγκλήματα περισσότερα εγκλήματα πολέμου από την οργή, δολοφονεί αθώους πολίτες”, κατήγγειλε ο Κουλέμπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Ο κόσμος μπορεί και πρέπει να κάνει περισσότερα. ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ, ΑΠΟΜΟΝΩΣΤΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΗ ΡΩΣΙΑ”, έγραψε.

Νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής της Χαρκίβ, ο Όλεγκ Σινεγκούμποφ, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της πόλης, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές και το διοικητικό κτίριο της πόλης.

Να σημειωθεί ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό σε μια κατοικημένη ζώνη του Χαρκίβ (Χάρκοβο), στην ανατολική Ουκρανία, η οποία δέχεται επίθεση από τις ρωσικές δυνάμεις.

Η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών ανέφερε στο Facebook ότι «οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν, έξι τραυματίστηκαν και 38 διασώθηκαν» μετά το πλήγμα που δέχτηκε ένα κτίριο διαμερισμάτων. Έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα φωτογραφίες στις οποίες διακρίνονται οι διασώστες να εργάζονται σε ένα κτίριο, εμφανώς κατεστραμμένο.

Το πρωί, στον βομβαρδισμό της κεντρικής πλατείας του Χαρκίβ έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 10 άνθρωποι και άλλοι 20 τραυματίστηκαν. Στις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η υπηρεσία, οι διασώστες ανασύρουν θύματα από τα συντρίμμια της έδρας της τοπικής διοίκησης. Άλλοι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Δευτέρα στην ίδια πόλη.

Οι επιθέσεις του πυροβολικού της Ρωσίας στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, τη Χαρκίβ (Χάρκοβο), συνιστά κρατική τρομοκρατία, δήλωσε με τη σειρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να την αναγνωρίσει ως τέτοια.

“Η τρομοκρατία έχει στόχο να μας λυγίσει, να λυγίσει την αντίστασή μας”, δηλώνει σε βίντεο με διάγγελμά του, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο περιγράφει το Κίεβο και τη Χαρκίβ ως τους κύριους στόχους της Ρωσίας.

Είναι “έγκλημα πολέμου”, υπογράμμισε αναφερόμενος στον βομβαρδισμό της Χαρκίβ από τις ρωσικές δυνάμεις.

Video shows severe damage in the center of Kharkiv after Russian troops fired artillery at Ukraine’s second-largest city https://t.co/p50Q5eqIdx pic.twitter.com/DdQ0a1xboq — Reuters (@Reuters) March 1, 2022