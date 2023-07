Ουκρανία: Ρωσικά πυραυλικά πλήγματα σε πολυκατοικία και υποδομές στη Λβιβ – Τέσσερις τραυματίες

Ρωσικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία κατά τη διάρκεια της νύχτας στην ουκρανική πόλη Λβιβ (δυτικά), προκαλώντας θύματα, έκανε γνωστό ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησής της, ο Μαξίμ Κοζίτσκι.

«Ρωσικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στη Λβιβ. Εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα. Υπάρχουν θύματα», ανέφερε ο κ. Κοζίτσκι μέσω της πλατφόρμας Telegram.

⚡️Russia targets critical infrastructure in Lviv, at least 4 injured.

Lviv Mayor Andriy Sadovyi reported on Telegram that four people were injured in the attack, one of whom is in critical condition.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 6, 2023