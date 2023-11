Νετανιάχου: Οι όμηροι θα απελευθερωθούν σταδιακά – Ο πόλεμος κατά της Χαμάς δεν θα σταματήσει

«Οι όμηροι θα απελευθερωθούν σταδιακά», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, την Τρίτη (21/11) ενώ κατέστησε σαφές ότι «ο πόλεμος κατά της Χαμάς δεν θα σταματήσει μετά την κατάπαυση του πυρός».

Ο Νετανιάχου είπε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με μια δύσκολη απόφαση απόψε, «αλλά είναι η σωστή απόφαση».

Σύμφωνα με τους Times of Israel o πρωθυπουργός του Ισραήλ ανέφερε στο υπουργικό συμβούλιο ότι η συμφωνία για τους ομήρους θα περιλαμβάνει πρόσβαση του Ερυθρού Σταυρού στους υπόλοιπους απαχθέντες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής φαρμάκων σε αυτούς.

Οι επικεφαλής ασφαλείας υποστηρίζουν πλήρως την απόφαση και λένε ότι η συμφωνία θα επιτρέψει στον στρατό να προετοιμαστεί για τη συνέχιση των μαχών» υπογράμμισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και προσέθεσε ότι «ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί μέχρι να πετύχουμε τους στόχους μας».

Ακόμα επεσήμανε ότι Τζο Μπάιντεν βοήθησε στη βελτίωση της συμφωνίας, ώστε να συμπεριλάβει περισσότερους ομήρους.

The Israeli Government has Approved the Temporary Ceasefire in Gaza to allow the Release of Hostages by Hamas, but they have added a Clause to the Decision which states that as soon as the possibility of Returning the Abductees is Exhausted, the Fighting in the Gaza Strip will…

