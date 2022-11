Μουντιάλ: Η σφοδρή κριτική, το αλκοόλ και το γάντι του Φρίμαν

Σφοδρή κριτική στη διοργάνωση του Μουντιάλ, αλλά και στην τελετή έναρξης ασκεί η Daily Mail, από το στόχαστρο της οποίας δεν ξεφεύγει ούτε ο αστέρας του Χόλιγουντ Μόργαν Φρίμαν.

«Ο επονείδιστος Μόργκαν Φρίμαν αρχίζει την τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπροστά στους βασιλιάδες του Κατάρ και σε σειρές άδειων καθισμάτων, μετά από εβδομάδες κριτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα, μπροστά σε υποκριτές σταρ που τα παραβλέπουν και εν έσω μιας χαοτικής οργάνωσης», γράφει η βρετανική εφημερίδα.

Ο ηλικίας 85 ετών ηθοποιός, ο οποίος πριν από τέσσερα χρόνια ζήτησε συγγνώμη για τις εναντίον του κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση και ανάρμοστη συμπεριφορά, άνοιξε σήμερα την τελετή, τμήμα της οποίας παρουσίασε, λέγοντας στους θεατές: «Όλοι μαζευόμαστε εδώ σε μια μεγάλη φυλή».

Το Κατάρ αντιμετωπίζει σειρά επικρίσεων για τη μεταχείριση που είχαν οι χιλιάδες αλλοδαποί εργάτες που εργάστηκαν για την διεξαγωγή του Μουντιάλ, για τα δικαιώματα της LGBT κοινότητας, για τους κοινωνικούς περιορισμούς, διακυβεύοντας έτσι τη φήμη του για ομαλή διοργάνωση του τουρνουά. Η χώρα έχει πάντως αρνηθεί τις κατηγορίες και για κακοποίηση των εργαζομένων και για τις διακρίσεις.

Άδειες θέσεις φάνηκαν στο στάδιο Al Bayt κατά τη διάρκεια της τελετής, αλλά μετά την έναρξη του αγώνα Ισημερινού – Κατάρ, το στάδιο φάνηκε να έχει γεμίζει με φιλάθλους. Ωστόσο, οι άδειες θέσεις ξαναφάνηκαν, όταν στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, οι γηπεδούχοι έχαναν με 2-0, οπότε οι θεατές άρχισαν πάλι να αποχωρούν.

Η εφημερίδα στηλιτεύει επίσης την απαγόρευση πώλησης μπύρας στα στάδια του Κατάρ, γεγονός που έχει όπως λέει προκαλέσει τεράστια αύξηση εργασιών στα κλαμπ και σε άλλα νυχτερινά κέντρα της Ντόχα, τα οποία, καθώς είναι τα μόνα μέρη στα οποία επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοόλ έχουν κλείσει τα τραπέζια τους από πολλές μέρες τώρα.

Ο Μόργκαν Φρίμαν καταχειροκροτήθηκε πάντως ενώ αίσθηση έκανε το γάντι που φορούσε στο αριστερό του χέρι. Πρόκειται για ένα αξεσουάρ που φορά συχνά ο ηθοποιός μετά από ένα ατύχημα που είχε. Το 2008 τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα και ο ηθοποιός τραυματίστηκε σοβαρά. Χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σε νεύρο στο αριστερό του χέρι, το οποίο όμως έχει μείνει έκτοτε, μερικώς παράλυτο. Πάντως πολλά ήταν τα αρνητικά σχόλια στα social media για την παρουσία του και μερικοί, μάλιστα, έφτασαν στο σημείο να αποκαλέσουν τον Μόργκαν Φρίμαν «πράκτορα του Κατάρ». «Τελικά, το χρήμα μιλάει», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

12 years after this tweet, half-wondering if Morgan Freeman was a Qatari sleeper agent when he screwed up his presentation in Zurich for the US 2022 World Cup bid 😀 https://t.co/1y8GK9vRS0

