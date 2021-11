Κορονοϊός: Αγωνία για τη «μετάλλαξη της Μποτσουάνα» – Το σενάριο για διασύνδεση με το AIDS/HIV

Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί νέο μεταλλαγμένο στέλεχος της Sars-CoV-2 (Β.1.1.529) με μεγάλο αριθμό μεταλλάξεων που ταυτοποιήθηκε στη Ν. Αφρική.

Το νέο μεταλλαγμένο στέλεχος του COVID-19 που περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μεταλλάξεων στην περιοχή της εξωτερικής πρωτεΐνης spike, έχει χαρακτηριστεί ως B.1.1.529 και ταυτοποιήθηκε στην Μποτσουάνα, γι’ αυτό και αποκαλείται και «μετάλλαξη της Μποτσουάνα». Σύμφωνα με τον καθηγητή Βιοπληροφορικής Τούλιο ντε Ολιβέιρα, αυτό το νέο μεταλλαγμένο στέλεχος φέρει ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό μεταλλάξεων και είναι «σαφώς πολύ διαφορετικό» από προηγούμενες παραλλαγές.

Έως σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 10 περιπτώσεις αυτού του στελέχους. Προς το παρόν εκτός της Νότιας Αφρικής έχει ταυτοποιηθεί και σε έναν ταξιδιώτη στο Χονγκ Κονγκ που είχε επισκεφθεί τη Νότια Αφρική.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν τη νέα μετάλλαξη για τυχόν ενδείξεις ότι κερδίζει δυναμική και εξαπλώνεται ευρύτερα. Ορισμένοι ιολόγοι στη Νότια Αφρική ανησυχούν ήδη, ιδίως δεδομένης της πρόσφατης αύξησης των κρουσμάτων σε μια αστική περιοχή στην Πρετόρια και το Γιοχάνεσμπουργκ, όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα B.1.1.529.

Ο Φρανσουά Μπαλού, καθηγητής Συστημάτων Υπολογιστικής Βιολογίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Γενετικής UCL , σε ανακοίνωση που δημοσίευσε το Science Media Centre, επεσήμανε ότι η νέα μετάλλαξη πιθανόν να έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια μιας “χρόνιας λοίμωξης ενός ανοσοκατασταλμένου ατόμου, πιθανώς σε έναν ασθενή με HIV/AIDS που δεν έχει λάβει θεραπεία”.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο μεγαλύτερος αριθμός περιστατικών HIV στον κόσμο έχει περιπλέξει τις προσπάθειες της Νότιας Αφρικής για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς τα άτομα με ανοσοκαταστολή μπορούν να φέρουν τον ιό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Όπως είπε ο καθηγητής Φρανσουά Μπαλού “σίγουρα θα περίμενα να αναγνωρίζεται ελάχιστα από τα εξουδετερωτικά αντισώματα σε σχέση με τα στελέχη Άλφα και Δέλτα. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε πόσο μεταδοτικό μπορεί να είναι σε αυτό το στάδιο. Προς το παρόν, θα πρέπει να το παρακολουθούμε στενά και να το αναλύουμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε υπερβολικά, εκτός κι αν αρχίσει να αυξάνεται η εμφάνισή του στο εγγύς μέλλον” ενώ πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής “τέσσερα στελέχη έχουν προσδιοριστεί σε μια περιοχή της υποσαχάριας περιοχής. Μπορεί να υπάρχει και σε άλλα μέρη της Αφρικής”.

Παρότι ο αριθμός των περιστατικών B.1.1.529 είναι πολύ χαμηλός – τρία στην Μποτσουάνα, έξι στη Νότια Αφρική και ένα στο Χονγκ Κονγκ – είναι αξιοσημείωτο ότι το νέο στέλεχος ενσωματώνει 32 μεταλλάξεις στην περιοχή της εξωτερικής πρωτεΐνης του, αναφέρουν οι καθηγητές του ΕΚΠΑ. Οι μεταλλάξεις είναι οι: A67V, Δ69-70, T95I, G142D/Δ143-145, Δ211/L212I, ins214EPE, G339D, S371L, S373P, S375F, K417N, N440K, G446S, S477N, T478K, E484A, Q493K, G496S, Q498R, N501Y, Y505H, T547K, D614G, H655Y, N679K, P681H, N764K, D796Y, N856K, Q954H, N969K, L981F.

Προς το παρόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ταξινομήσει το B.1.1.529 ως στέλεχος υπό επιτήρηση «variant under monitoring», η οποία είναι χαμηλότερου κινδύνου από τα στελέχη ενδιαφέροντος «variants of interest», και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος «variants of concern». Στην τελευταία ομάδα ανήκει το στέλεχος Δέλτα.

Ο δρ Τομ Πίκοκ, ιολόγος στο Imperial College του Λονδίνου, δημοσίευσε λεπτομέρειες για τη νέα παραλλαγή, σημειώνοντας ότι “ο απίστευτα υψηλός αριθμός μεταλλάξεων ακίδας υποδηλώνει ότι αυτό θα μπορούσε να είναι πραγματικά ανησυχητικό”.

Just spotted: very small cluster of variant associated with Southern Africa with very long branch length and really awful Spike mutation profile including RBD – K417N, N440K, G446S, S477N, T478K, E484A, Q493K, G496S, Q498R, N501Y, Y505Hhttps://t.co/kgA9c1hKDa

— Tom Peacock (@PeacockFlu) November 23, 2021