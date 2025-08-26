Καναδάς: Η κυβέρνηση εκφράζει τον αποτροπιασμό της για το αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ εναντίον νοσοκομείου στη Γάζα 26/08/2025

Enikos Newsroom

διεθνή

Μαρκ Κάρνεϊ
Πηγή: ΕΡΑ

Η καναδική διπλωματία καταδίκασε το ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα που εξαπολύθηκε τη Δευτέρα (25/8) εναντίον νοσοκομείου στη Γάζα και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον είκοσι ανθρώπους, ανάμεσά τους πέντε δημοσιογράφους, θυμίζοντας πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έχουν υποχρέωση να προστατεύουν τους αμάχους σε εμπόλεμες ζώνες.

Γάζα: Διεθνής κατακραυγή για την απροκάλυπτη επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ – «Μπορεί να συνιστά έγκλημα πολέμου σε πολλά μέτωπα»

«Ο Καναδάς εκφράζει αποτροπιασμό για το ισραηλινό στρατιωτικό πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους και πολλούς αμάχους, ανάμεσά τους τραυματιοφορείς και αξιωματούχους των υπηρεσιών υγείας. Οι επιθέσεις αυτού του είδους είναι απαράδεκτες», τόνισε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα σκοτεινά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορεί να αναπτυχθούν σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτ...

ΕΟΦ: Παρατεταμένη έλλειψη φαρμάκου για τη σχιζοφρένεια

ΕΛΣΤΑΤ: Πόσο αυξήθηκε ο δείκτης τιμών υλικών κατασκευής τον Ιούλιο

Μπρατάκος: «Η Ελλάδα που μπορεί να παράγει περισσότερο και καλύτερα είναι ο εθνικός στόχος της επόμενης δεκαετίας»

Nvidia: Παρουσίασε διακριτικά το ταχύτερο mini PC της με ακραία απόδοση – Μοιάζει με μία RTX 5090

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
00:45 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Μέση Ανατολή: Ισραηλινή ΜΚΟ κατηγορεί υποστράτηγο των IDF για εγκλήματα πολέμου στη Δυτική Όχθη – ΒΙΝΤΕΟ

Μια σημαντική ισραηλινή οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανακοίνωσε τη Δευτέρα ...
23:20 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: Ο Τραμπ μιλά για μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική προσπάθεια στη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική προσπάθε...
22:58 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Γάζα: Διεθνής κατακραυγή για την απροκάλυπτη επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ – «Μπορεί να συνιστά έγκλημα πολέμου σε πολλά μέτωπα»

Η διπλή επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσσερ στη Γάζα, η οποία σκότωσε μεταξύ άλλων πέντε ...
22:49 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Ρωσία: Φλέγονται διυλιστήρια και τερματικοί σταθμοί από ουκρανικά πλήγματα – ΒΙΝΤΕΟ

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones στην Ρωσία και κυρίως σε διυλιστήρια πετρελαί...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο