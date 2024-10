Ισραήλ: Ενας νεκρός και 10 τραυματίες στην επίθεση σε σταθμό λεωφορείων – Σκληρές εικόνες

Η γυναίκα που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο Ισραήλ, κατά την τρομοκρατική επίθεση στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων της Μπερσεμπά υπέκυψε στα τραύματά της, σύμφωνα με τις πρώτες βοήθειες, μεταδίδουν oι Times of Israel.

Η αστυνομία ερευνά αν η επίθεση περιελάμβανε τόσο μαχαιρώματα όσο και πυροβολισμούς από τον τρομοκράτη, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Η επίθεση έγινε σήμερα το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ο τρομοκράτης φέρεται να είναι Ισραηλινός πολίτης με καταγωγή από τους Βεδουίνους. Η αστυνομία κάνει λόγο για τρομοκρατική επίθεση.

Νεότερος απολογισμός από την υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom αναφέρει ότι οι γιατροί της περιέθαλψαν συνολικά 11 άτομα που τραυματίστηκαν κατά την τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων της Beersheba, συμπεριλαμβανομένης μιας 25χρονης γυναίκας που υπέκυψε στα τραύματά της. Τα θύματα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Soroka περιλαμβάνουν μια γυναίκα ηλικίας 20 ετών σε μέτρια προς σοβαρή κατάσταση και τέσσερις άνδρες ηλικίας 20 ετών σε μέτρια κατάσταση, οι οποίοι υπέστησαν τραύματα από πυροβολισμούς, σύμφωνα με την MDA. Άλλοι πέντε αναφέρονται σε καλή κατάσταση αφού χτυπήθηκαν από θραύσματα γυαλιού ή αμβλύ τραύμα. Επιπλέον 3 επιπλέον άτομα νοσηλεύονται για οξύ άγχος, προσθέτει το MDA.

“Προσφέραμε την αρχική περίθαλψη στον τόπο του συμβάντος σε μια νεαρή γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε αργότερα στο νοσοκομείο”, ενημέρωσε η United Hatzalah. “Περιθάλψαμε μια άλλη γυναίκα που βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση και τέσσερα άτομα που τραυματίστηκαν μέτρια και ελαφρά έως μέτρια. Επιπλέον, βοηθήσαμε στη σκηνή αρκετούς ανθρώπους που υπέφεραν από συναισθηματικό σοκ λόγω της φύσης του περιστατικού”, ανέφερε η πρώτη ανακοίνωση της United Hatzalah.

Επί τόπου έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

