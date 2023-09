ΗΠΑ: «Μήπως έχετε δει ένα F-35;» – Πάρτι στα social media για το «χαμένο» μαχητικό

Ο στρατός των ΗΠΑ ψάχνει από νωρίς σήμερα ένα μαχητικό F-35 το οποίο «εξαφανίστηκε» την Κυριακή (ώρα ΗΠΑ) έπειτα από ένα ατύχημα κοντά σε αεροπορική βάση στη Νότια Καρολίνα και ζήτησε την… βοήθεια του κοινού για να το εντοπίσει.

Ο κυβερνήτης του F-35B Lightning II χρησιμοποίησε το σύστημα εκτόξευσης και σώθηκε, όπως ανέφερε η διοίκηση της Βάσης Τσάρλεστον. «Αν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες μας να εντοπίσουν το F-35, σας παρακαλούμε καλέστε στο Κέντρο Αμυντικών Επιχειρήσεων της Βάσης», έγραψε στην πλατφόρμα X η διοίκηση, δίνοντας και ένα τηλέφωνο με το οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν οι πολίτες.

Το κυριότερο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου αεροσκάφους, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία Lockheed Martin, είναι ότι είναι σχεδόν αδύνατον να εντοπιστεί από τα ραντάρ, ενώ διαθέτει προηγμένους αισθητήρες και άλλα όργανα.

Με βάση την τελευταία, γνωστή θέση του αεροπλάνου, οι έρευνες επικεντρώνονται στα βόρεια της Βάσης Τσάρλεστον, γύρω από τις λίμνες Μόλτρι και Μάριον. Αυτό όμως σημαίνει ότι το μαχητικό μπορεί να συνετρίβη στο νερό, κάτι που καθιστά ακόμη δυσκολότερο τον εντοπισμό του.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας παρέπεμψε για περισσότερες διευκρινίσεις στην Πολεμική Αεροπορία. Φυσικά στο Twitter οι Αμερικανοί δεν χαρίστηκαν στον στρατό τους. «Ο αμυντικός προϋπολογισμός είναι 900 δισεκατομμύρια, αλλά χρειάζονται εμένα κι εσένα για να βρουν ένα αεροπλάνο», γράφει ένας πολίτης. Και κάποιοι γράφουν για φήμες ότι το πανάκριβο τζετ προσγειώθηκε στην Αβάνα.

JUST IN: The U.S. military has set up a missing jet hotline after an F-35 went missing.

$900B for our national defense budget but they need you and me to find a jet.

“Search is on now for the missing F 35. They don’t know where it is and are asking the public for help.”… pic.twitter.com/YZ4zZltdSU

— Collin Rugg (@CollinRugg) September 18, 2023