Νέο μακελειό στις ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες από πυροβολισμούς στη Νότια Καρολίνα

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν σε μαζικούς πυροβολισμούς στη Νότια Καρολίνα, των ΗΠΑ.

Πυροβολισμοί ξέσπασαν στο Willie’s Bar and Grill στο St Helena στην κομητεία Beaufort τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, τοπική ώρα. Κατά την άφιξή τους στο σημείο οι αστυνομικοί ήρθαν σε επαφή με ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων, αρκετοί από τους οποίους έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς”, ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Beaufort.

“Έγινε γνωστό ότι εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν στο σημείο όταν σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. “Πολλά θύματα και μάρτυρες έτρεξαν στις κοντινές επιχειρήσεις και ιδιοκτησίες αναζητώντας καταφύγιο από τους πυροβολισμούς”.

Οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, οι τέσσερις σοβαρά. Εν τω μεταξύ, τέσσερις άνθρωποι επιβεβαιώθηκαν ως νεκροί στον τόπο του εγκλήματος.