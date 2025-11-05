ΗΠΑ: Αεροσκάφος της UPS τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την απογείωση του στο Λούισβιλ του Κεντάκι – Τραυματίες και εγκλωβισμένοι κοντά στο αεροδρόμιο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στο Λούισβιλ του Κεντάκι, όταν αεροσκάφος της UPS συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο Louisville Muhammad Ali, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά στο έδαφος.

UPS Flight 2976 crashed around 5:15 p.m. local time on Tuesday, Nov. 4, after departing from Louisville Muhammad Ali International Airport in Kentucky. The McDonnell Douglas MD-11 was headed to Daniel K. Inouye International Airport in Honolulu. The FAA and NTSB will investigate.… — The FAA ✈️ (@FAANews) November 4, 2025

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA), το αεροσκάφος κατέπεσε περίπου στις 5:15 μ.μ. ενώ εκτελούσε πτήση με προορισμό τη Χονολουλού. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές του Λούισβιλ, που έλαβαν αναφορές για τη συντριβή κοντά στο αεροδρόμιο.

@flightradar24 replay of probable UPS MD-11 cargo plane flight 5X2976 involved in a crash immediately after takeoff from #Louisville #SDF airport Time stamp matches, flight ends in area where helicopters currently circling https://t.co/64tBCtbMHw pic.twitter.com/NNBNjUUi5C — WindyCity Weather and News (@WindyCityWxMan) November 4, 2025

Σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λούισβιλ ανέφερε ότι υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ταυτόχρονα, φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από την περιοχή, με το σημείο της πρόσκρουσης να εντοπίζεται στη διασταύρωση των οδών Fern Valley Road και Grade Lane, στο νότιο άκρο του αεροδρομίου.

Pray for Louisville, Kentucky. 💔🙏 Shelter in place has been ordered after a flaming UPS cargo plane exploded on impact. They are telling everyone within 5 miles to stay put indoors.

This looks catastrophic. pic.twitter.com/bW9JMBfLmC — Andrew (allegedly) (@AllegedlyDrew) November 4, 2025

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι στο σημείο έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά με εκτεταμένα συντρίμμια, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή. Παράλληλα, εκδόθηκε εντολή παραμονής εντός κατοικίας σε ακτίνα πέντε μιλίων (περίπου οκτώ χιλιομέτρων) γύρω από το αεροδρόμιο, για λόγους ασφαλείας.

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν φλόγες να καταλαμβάνουν μεγάλο τμήμα πάρκινγκ, ενώ πυροσβεστικά οχήματα προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Το αεροσκάφος ήταν τύπου McDonnell Douglas MD-11, κατασκευής 1991, και ανήκε στην UPS.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπεσιρ, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι παρακολουθεί στενά το περιστατικό, γράφοντας: «Οι διασώστες βρίσκονται ήδη στο σημείο και θα παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις είναι διαθέσιμες. Παρακαλώ προσευχηθείτε για τους πιλότους, το πλήρωμα και όλους όσοι επηρεάστηκαν».

Πηγή: Associated Press