ΗΠΑ: Αεροσκάφος της UPS τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την απογείωση του στο Λούισβιλ του Κεντάκι – Τραυματίες και εγκλωβισμένοι κοντά στο αεροδρόμιο

ΗΠΑ: Αεροσκάφος της UPS τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την απογείωση του στο Λούισβιλ του Κεντάκι – Τραυματίες και εγκλωβισμένοι κοντά στο αεροδρόμιο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στο Λούισβιλ του Κεντάκι, όταν αεροσκάφος της UPS συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο Louisville Muhammad Ali, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά στο έδαφος.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA), το αεροσκάφος κατέπεσε περίπου στις 5:15 μ.μ. ενώ εκτελούσε πτήση με προορισμό τη Χονολουλού. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές του Λούισβιλ, που έλαβαν αναφορές για τη συντριβή κοντά στο αεροδρόμιο.

Σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λούισβιλ ανέφερε ότι υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ταυτόχρονα, φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από την περιοχή, με το σημείο της πρόσκρουσης να εντοπίζεται στη διασταύρωση των οδών Fern Valley Road και Grade Lane, στο νότιο άκρο του αεροδρομίου.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι στο σημείο έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά με εκτεταμένα συντρίμμια, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή. Παράλληλα, εκδόθηκε εντολή παραμονής εντός κατοικίας σε ακτίνα πέντε μιλίων (περίπου οκτώ χιλιομέτρων) γύρω από το αεροδρόμιο, για λόγους ασφαλείας.

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν φλόγες να καταλαμβάνουν μεγάλο τμήμα πάρκινγκ, ενώ πυροσβεστικά οχήματα προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Το αεροσκάφος ήταν τύπου McDonnell Douglas MD-11, κατασκευής 1991, και ανήκε στην UPS.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπεσιρ, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι παρακολουθεί στενά το περιστατικό, γράφοντας: «Οι διασώστες βρίσκονται ήδη στο σημείο και θα παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις είναι διαθέσιμες. Παρακαλώ προσευχηθείτε για τους πιλότους, το πλήρωμα και όλους όσοι επηρεάστηκαν».

Πηγή: Associated Press

