Η New York Post του Μέρντοχ… έθαψε τον Τραμπ: «Συνταξιούχος από τη Φλόριντα βάζει υποψηφιότητα»

Ακόμα ένα χτύπημα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ από τη New York Post, καθώς στο εξώφυλλο της Τετάρτης η εφημερίδα του Ρούπερτ Μέρντοχ κυριολεκτικά «έθαψε» τον πρώην πρόεδρο για την υποψηφιότητά του στις εκλογές του 2024.

Η εφημερίδα του Ρούπερτ Μέρντοχ αναφέρθηκε ειρωνικά στον Τραμπ ως «άνδρα από τη Φλόριντα» στο εξώφυλλό της, χλευάζοντας την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του -η οποία πραγματοποιήθηκε από το θέρετρο του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα.

Εκτός, μάλιστα, από το γεγονός ότι στο εξώφυλλο δεν αναφέρεται καν στον Τραμπ με το ονοματεπώνυμό του, η New York Post περιορίστηκε να του αφιερώσει μόλις μία γραμμή στο κάτω μέρος του πρωτοσέλιδου, με παραπομπή στη σελίδα… 26 του αγαπημένου ταμπλόιντ του πρώην προέδρου.

Στο εσωτερικό φύλλο της εφημερίδας, μια σύντομη στήλη που αποδίδεται στο προσωπικό της Post ήταν γεμάτη σαρκασμό.

The New York Post buried Trump's 2024 campaign launch on page 26: "Florida Man Makes Announcement." pic.twitter.com/EfWVQmNWyN

— Dylan Stableford (@stableford) November 16, 2022