Γάζα: Στις 13.000 οι νεκροί, λέει η Χαμάς – Εθελούσια μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων έξω από την Γάζα ζητεί το Ισραήλ

Η κυβέρνηση της Χαμάς στην Γάζα ανακοίνωσε σήμερα ότι 13.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου, ενώ οι τραυματίες φτάνουν τις 30.000 και ο πρόεδρος της Γαλλίας δήλωσε έτοιμος να δεχτεί για θεραπεία στην χώρα του 50 παιδιά. Την ίδια στιγμή η Ισραηλινή υπουργός Πληροφοριών ζητεί από την διεθνή κοινότητα να μην ανοικοδομήσει την Γάζα, αλλά να στηρίξει οικονομικά την εθελούσια μετεγκατάσταση Παλαιστινίων έξω από τον θύλακα.

Η ανακοίνωση της Χαμάς αναφέρει ότι εκ των νεκρών οι 5.500 είναι παιδιά και 3.500 είναι γυναίκες. Ανακοίνωσε επίσης ότι 41 μέλη της ίδιας οικογένειας σκοτώθηκαν σήμερα από αεροπορικό πλήγμα στο σπίτι τους σε συνοικία του κέντρο της πόλης της Γάζας. Το υπουργείο έδωσε στην δημοσιότητα τα ονόματα 41 μελών της οικογένειας Μάλκα, που σκοτώθηκαν τα ξημερώματα στην συνοικία Ζεϊτούν.

Το AFP διαπίστωσε ότι το πρωί σημειώθηκαν στην περιοχή αυτή σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα στις ισραηλινές δυνάμεις και τις δυνάμεις της Χαμάς, καθώς και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Η υπουργός Πληροφοριών του Ισραήλ Γκίλα Γκάμλιελ κάλεσε σήμερα την διεθνή κοινότητα «να προωθήσει την εθελούσια μετεγκατάσταση» των Παλαιστινίων «εκτός της Λωρίδας της Γάζας», «αντί να στείλει χρήματα για την ανοικοδόμηση» του παλαιστινιακού θύλακα τον οποίον σφυροκοπά η χώρα της.

Σε κείμενο που δημοσιεύεται στην Jerusalem Post, η Γκίλα Γκάμλιελ, μέλος του κόμματος Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, προτείνει «την προώθηση της εθελούσιας μετεγκατάστασης των Παλαιστινίων της Γάζας εκτός της Λωρίδας της Γάζας, για ανθρωπιστικούς λόγους» και στο μεταξύ επιτίθεται κατά της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες την Unrwa.

«Αντί να στείλει χρήματα για την ανοικοδόμηση της Γάζας ή για την ανεπαρκή Unrwa, η διεθνής κοινότητα μπορεί να συμμετάσχει στην χρηματοδότηση της μετεγκατάστασης και αρωγής των κατοίκων της Γάζας ώστε να χτίσουν την νέα τους ζωή στις νέες χώρες υποδοχής», γράφει η ισραηλινή υπουργός.

«Δοκιμάσαμε πολλές διαφορετικές λύσεις: την αποχώρηση (από τους εβραϊκούς οικισμούς της Γάζας), τον πλουτισμό, την διαχείριση της σύγκρουσης και την κατασκευή ψηλών τοίχων με την ελπίδα ότι θα κρατήσουμε τα τέρατα της Χαμάς έξω από το Ισραήλ. Όλες απέτυχαν».

«Θα ήταν επωφελές και για τους δύο: για τους πολίτες της Γάζας, που θέλουν μια καλύτερη ζωή, και για το Ισραήλ, έπειτα από αυτήν την τρομερή τραγωδία».

Το 80% των κατοίκων της Γάζας είναι πρόσφυγες ή απόγονοι προσφύγων που διώχθηκαν από τα εδάφη τους κατά της διάρκεια της «Νάκμπα», της καταστροφής και των διωγμών που σηματοδότησε για τον παλαιστινιακό πληθυσμό η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948. Πολλοί σήμερα θεωρούν ότι βρίσκονται μπροστά σε μία «δεύτερη Νάκμπα».

Τόσο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν, όσο και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απηύθυναν χθες προειδοποίηση προς το Ισραήλ αποκλείοντας κάθε αναγκαστική μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων της Λωρίδας της Γάζας.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα ότι «τραυματισμένα ή άρρωστα παιδιά της Γάζας που έχουν ανάγκη επείγουσας περίθαλψης μπορούν να νοσηλευθούν στην Γαλλία, αν αυτό είναι «χρήσιμο και αναγκαίο», διαβεβαιώνοντας ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να υποδεχθεί 50 ασθενείς στα νοσοκομεία της.

Σε μήνυμα που αναρτήθηκε στο Twitter (Χ), ο Εμανουέλ Μακρόν δηλώνει ότι η Γαλλία κινητοποιεί όλα τα μέσα που διαθέτει, κυρίως αεροπορικά, ώστε τα παιδιά αυτά να μπορούν να μεταφερθούν και να νοσηλευθούν στην Γαλλία.

Urgence pour la population de Gaza : l’aide humanitaire doit pouvoir arriver le plus rapidement et le plus sûrement possible. Pour cela, il nous faut obtenir une trêve humanitaire immédiate conduisant à un cessez-le-feu.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε στην άφιξη στις αρχές της εβδομάδας στην Αίγυπτο του ελικοπτεροφόρου Dixmude, που έχει μετατραπεί σε πλωτό νοσοκομείο με δυναμικότητα 40 κλινών για την περίθαλψη σοβαρών περιστατικών και την μεταφορά τραυματιών, αν υπάρχει ανάγκη, σε νοσοκομεία.

🇫🇷The French Landing Helicopter Dock (LHD) #Dixmude (L9015) will be joining its sistership ⛴️#Tonnerre (L9014) in Eastern Mediterranean sea in the next few days. @GardaAramis#FrenchNavy #Gaza #Toulon #LHD #Israel #Palestine pic.twitter.com/mNc1XrpZ7q

— 🇧🇪DonJay🇧🇪 🌊⚓️ (@DonnetJules) November 13, 2023