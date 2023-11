Γάζα: Στην δημοσιότητα έδωσε ο ισραηλινός στρατός φωτογραφίες παιδιών που απήχθησαν από την Χαμάς

Για πρώτη φορά δόθηκαν στην δημοσιότητα από τον ισραηλινό στρατό, φωτογραφίες από παιδιά που κρατούνται όμηροι στα χέρια της Χαμάς στη Γάζα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού.

«Ο κόσμος γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού, όμως 40 παιδιά κρατούνται όμηροι από τρομοκράτες στη Γάζα. Παιδιά που είδαν τις οικογένειές τους να δολοφονούνται μπροστά στα μάτια τους. Παιδιά που έχασαν την αθωότητά τους. Παιδιά που εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι από βάρβαρους χασάπηδες. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε μέχρι να επιστρέψουν όλα στα σπίτια τους» αναφέρεται σε ανάρτηση του ισραηλινού στρατού στην πλατφόρμα X.

As the world celebrates #WorldChildrensDay , 40 children are being held hostage by terrorists in Gaza.

Children who had to watch their families murdered before their eyes.

Children who had their innocence ripped away from them.

Children who are still held hostage by savage… pic.twitter.com/H2ARmGy4Th

— Israel Defense Forces (@IDF) November 20, 2023