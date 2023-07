Γαλλία: «Θέλω αυτό να σταματήσει» – Η συγκλονιστική έκκληση ηρεμίας από την γιαγιά του Nael

Έκκληση για ηρεμία Γαλλία, απηύθυνε η γιαγιά του 17χρονου Ναέλ Μ τον οποίον σκότωσε σε τροχονομικό έλεγχο αστυνομικός, στο προάστιο του Ναντέρ στο Παρίσι, προκαλώντας γενική εξέγερση στα προάστια του Παρισιού και σε άλλες πόλεις, όπου επί πέντε νύχτες διαδηλωτές προκαλούν ζημιές και συγκρούονται με την αστυνομία, φέρνοντας για ακόμα μία φορά στην επιφάνεια τις μεγάλες κοινωνικές διαφορές που υποβόσκουν στην χώρα.

Η Nadia, η γιαγιά του Nahel, έκανε την έκκληση μιλώντας αποκλειστικά στο BFMTV . «Θέλω αυτό να σταματήσει παντού», είπε. «Οι άνθρωποι που σπάνε πράγματα, τους λέω να σταματήσουν! Μην σπάτε σχολεία ή λεωφορεία», είπε. Η ίδια πιστεύει ότι οι δράστες «χρησιμοποιούν (τον εγγονό της) ως πρόσχημα».

«Δεν θα έπρεπε να διαλύουν σχολεία ή λεωφορεία. Είναι οι μητέρες τους που παίρνουν τα λεωφορεία», την άλλη μέρα για να πάνε στις δουλειές τους, είπε. «Είμαι κουρασμένη», εκμυστηρεύτηκε συγκινημένη και πρόσθεσε: «Η κόρη μου δεν έχει πια ζωή. Θρηνεί μετά τον θάνατο του εγγονού μου».

Η γιαγιά του Nahel λέει ότι «κατηγορεί» μόνο τον «αστυνομικό που σκότωσε τον εγγονό της», αλλά όχι τους άλλους αστυνομικούς. «Έχω πίστη στη δικαιοσύνη», δήλωσε με σωφροσύνη, η ηλικίας 66 ετών Νάντια.

Στα χθεσινά επεισόδια ένας αστυνομικός έγινε στόχος πυροβολισμού και σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του στη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων που σημειώθηκαν στη Νιμ (νοτιοανατολική Γαλλία) τη νύκτα της Παρασκευής προς το Σάββατο. Οι δυνάμεις της τάξης προχώρησαν σε περισσότερες από 1.300 συλλήψεις – αριθμός ρεκόρ από την Τρίτη. Η γαλλική δικαιοσύνη αρχίζει εξάλλου να δυσκολεύεται να διαχειριστεί τον καταιγισμό των ποινικών διώξεων με στόχο υπόπτους ως ταραχοποιούς, τους οποίους προσάγει με κατηγορίες η αστυνομία.

«Πιο ήρεμη νύκτα χάρη στην αποφασιστική δράση των δυνάμεων της τάξης», δήλωσε εντούτοις νωρίς σήμερα το πρωί ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, αν και το υπουργείο του ανακοίνωσε πως τραυματίσθηκαν 45 αστυνομικοί και χωροφύλακες και ότι πυρπολήθηκαν 577 οχήματα και 74 κτίρια.

Για δεύτερη διαδοχική νύκτα, το υπουργείο Εσωτερικών ανέπτυξε 45.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες, από τους οποίους 7.000 στο Παρίσι και τη στενή περιφέρειά του, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της τάξης στη Μασσαλία και τη Λιόν, τις κύριες πόλεις όπου είχαν σημειωθεί την προηγουμένη συγκρούσεις, καταστροφές ή λεηλασίες.

Στην Κανεμπιέρ της Μασσαλίας, την κεντρική αρτηρία της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Γαλλίας, σημαντικές αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να διαλύσουν ομάδες νέων που είχαν προκαλέσει χάος την προηγουμένη, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το προξενείο της Κίνας στη Μασσαλία κάλεσε χθες, Σάββατο, τους κινέζους πολίτες «να αποφεύγουν τις ζώνες όπου διεξάγονται διαδηλώσεις και συγκρούσεις». Κινεζικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει πως ένα λεωφορείο, που μετέφερε κινέζους τουρίστες, έγινε την Πέμπτη στόχος λιθοβολισμού. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή στη Μασσαλία, δεν υπήρξαν τραυματίες ούτε σημαντικές ζημιές κατά το επεισόδιο.

