Γαλλία: Περίπου 400 πυρομαχικά του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκαν μετά τη φωτιά κοντά στο Μπορντό

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Περίπου 400 οβίδες και άλλα πυρομαχικά του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου έφερε στο φως η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στο χωριό Πορζ, στην περιοχή του Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Οι κάτοικοι επέστρεψαν στα σπίτια τους τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, έπειτα από την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων των πυροτεχνουργών και την απομάκρυνση του κινδύνου.

Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην περιοχή, καθώς περισσότερα από 180 σπίτια κάηκαν. Μέσα σε ένα καμένο οικόπεδο εντοπίστηκαν τέσσερις σκουριασμένες οβίδες, μήκους περίπου 30 εκατοστών η καθεμία, οι οποίες ήταν καλυμμένες με χώμα.

Παράλληλα, ένα θραύσμα οβίδας είχε ανοίξει σε κοντινό φράχτη τρύπα μεγέθους μπάλας του τένις. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, οι έρευνες αποκάλυψαν συνολικά περίπου 400 πυρομαχικά.

Οι εκρήξεις κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς

Οι Αρχές είχαν αποκλείσει δύο οικοδομικά τετράγωνα μέχρι να ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις ασφαλείας. Οι κάτοικοι των συγκεκριμένων σημείων επέστρεψαν στα σπίτια τους αρκετές ώρες αργότερα από τους υπόλοιπους κατοίκους της περιοχής.

Στην περίμετρο είχαν τοποθετηθεί προειδοποιητικές πινακίδες, στις οποίες αναγραφόταν: «Κίνδυνος θανάτου, παρουσία οβίδων».

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς ακούγονταν επανειλημμένες εκρήξεις, τις οποίες οι κάτοικοι απέδωσαν αρχικά σε φιάλες υγραερίου. Ωστόσο, ο αρχηγός της Πυροσβεστικής, Τομά Μιμιάγκ, ανέφερε ότι είναι πιθανό οι εκρήξεις να προκλήθηκαν από τα πυρομαχικά.

Τα περισσότερα ευρήματα ήταν γαλλικά και γερμανικά βλήματα όλμων, ενώ οι πυροτεχνουργοί εντόπισαν και οβίδες που προορίζονταν για άρματα μάχης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μεταφέρουν τα πυρομαχικά σε ασφαλή χώρο και στη συνέχεια θα τα καταστρέψουν σε στρατιωτική εγκατάσταση.

«Δεν ξέρουμε γιατί βρίσκονταν εδώ. Δεν υπήρχε κάποιος επίσημος αποθηκευτικός χώρος. Νομίζουμε ότι απλώς τα άφησαν εδώ», δήλωσε ο Τομά Μιμιάγκ.

Εκατοντάδες συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι οι Αρχές έχουν συλλάβει συνολικά 375 ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα για υποθέσεις που σχετίζονται με πυρκαγιές.

Από τους συλληφθέντες, οι 142 είναι ανήλικοι, ενώ οι δικαστικές Αρχές διέταξαν την προσωρινή κράτηση 36 ατόμων.