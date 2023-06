Φλόριντα: Εισβολή γιγαντιαίων σαλιγκαριών – Σε καραντίνα μία κομητεία

Εισβολή τεράστιων αφρικανικών σαλιγκαριών έχει υποστεί η Φλόριντα στις ΗΠΑ και ένα τμήμα της Πολιτείας, μια ολόκληρη κομητεία της έχει τεθεί σε καραντίνα για να περιοριστεί η κίνηση των σαλιγκαριών, τα οποία είναι επικίνδυνα για τις γεωργικές καλλιέργειες. Το υπουργείο Γεωργίας και Καταναλωτών της Φλόριντα ανακοίνωσε ότι τα στελέχη του εργάζονται σκληρά για να απαλλαγούν από τα αφρικανικά σαλιγκάρια τα οποία για πρώτη φορά εντοπίστηκαν στην περιοχή Μίραμαρ, στην κομητεία Μπράουγορντ, πριν από μερικές εβδομάδες.

Τα συγκεκριμένα σαλιγκάρια είναι γνωστό ότι τρώνε τουλάχιστον 500 διαφορετικά είδη φυτών που θεωρούνται οικονομικά σημαντικά, μεταξύ των οποίων, “αρτόκαρπα, μανιόκα, κακάο, παπάγια, φιστίκια, καουτσούκ, οι περισσότερες ποικιλίες φασολιών, μπιζέλια, αγγούρια, πεπόνια και φυτά κηπευτικής, πολιτιστικής και φαρμακευτικής αξίας”, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα στην πραγματικότητα καταστρέφουν φυτά που συμβάλλουν πολύ στην διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου.

Σύμφωνα με τον κανόνα καραντίνας, είναι παράνομο για τους ανθρώπους να μετακινήσουν το γιγάντιο αφρικανικό σαλιγκάρι από την πληγείσα περιοχή χωρίς προηγούμενη άδεια από τις αρχές. Οι άνθρωποι δεν επιτρέπεται επίσης να απομακρύνουν προσβεβλημένα φυτά, χώμα, απορρίμματα κήπων, συντρίμμια, κομπόστ ή οικοδομικά υλικά από την περιοχή καραντίνας, σύμφωνα με τους κανόνες του Τμήματος Γεωργίας και Καταναλωτικών Υπηρεσιών της Φλόριντα.

Οι κρατικοί αξιωματούχοι θα χρησιμοποιήσουν το φυτοφάρμακο μεταλδεΰδη για την αντιμετώπιση της περιοχής, καθώς είναι εγκεκριμένο να χρησιμοποιείται σε μια επιλογή λαχανικών, καλλιεργειών, φρούτων και ορισμένων φυτών σε κατοικημένες περιοχές, ανέφερε το Υπουργείο Γεωργίας της Φλόριντα.

Οι άνθρωποι που ζουν στην καθορισμένη περιοχή επεξεργασίας θα ειδοποιηθούν από τους κρατικούς υπαλλήλους τουλάχιστον μία ημέρα πριν από την πραγματοποίηση της επεξεργασίας με φυτοφάρμακο, δήλωσαν οι υπάλληλοι. Η μεταλδεΰδη λειτουργεί διαταράσσοντας την ικανότητα παραγωγής βλέννας των σαλιγκαριών και των γυμνοσάλιαγκων”, αναφέρει η το υπουργείο στην ιστοσελίδα του. “Αυτό μειώνει την πέψη και την κινητικότητά τους και τα καθιστά ευάλωτα στην αφυδάτωση. Τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσάλιαγκες που έχουν φάει μεταλδεΰδη συχνά αναζητούν κρυψώνες, αδρανοποιούνται και αρχίζουν να πεθαίνουν μέσα σε λίγες ημέρες”.

Τα αφρικανικά σαλιγκάρια εισήχθησαν για πρώτη φορά στο Μαϊάμι το 1966 και μέχρι το 1973 είχαν ανακαλυφθεί και καταστραφεί πάνω από 18.000 σαλιγκάρια, μαζί με τα αυγά τους. Η αναπαραγωγή τους είναι ταχύτατη καθώς γενούν περί τα 2500 αυγά. Αντίθετα από τα συνηθισμένα σαλιγκάρια, το κέλυφός τους καταλήγει σε μύτη, θυμίζοντας θαλάσσια όστρακα, ενώ το μήκος τους μπορεί να φτάσει και τα 20 εκατοστά. Οι αρχές δεν επιτρέπουν την μετακίνηση των σαλιγκαριών από τόπο σε τόπο, κάτι που συνηθίζεται, αφού πολλοί άνθρωποι τα αντιμετωπίζουν ως κατοικίδια και τα παίρνουν μαζί τους όταν ταξιδεύουν.

Our @CBP “Beagle Brigade” intercepts Giant African Snails at @ATLairport #CBP Agriculture Specialists and #K9 on the Front line read more https://t.co/s2I9Jm5Do9 #Beagle pic.twitter.com/YWHqxPaoIx

— CBP Southeast (@CBPSoutheast) June 28, 2019