Εκλογές στις ΗΠΑ: Συνέντευξη Τύπου θα παραχωρήσει ο Μπάιντεν – Πληθαίνουν όσοι του ζητούν να αποσύρει την υποψηφιότητά του

Συνέντευξη Τύπου θα παραχωρήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν,στη 01:30 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) ενώ αυξάνονται οι πιέσεις που δέχεται, προκειμένου να αποσυρθεί από την υποψηφιότητά του για την προεδρία των ΗΠΑ.

Το περιεχόμενό της παραμένει άγνωστο, ωστόσο οι φήμες περί ανακοίνωσης που θα αφορά τις εκλογές και την υποψηφιότητά του κυκλοφορούν έντονα.

Αυτή θα είναι η πρώτη άμεση επικοινωνία του Μπάιντεν με τους δημοσιογράφους εδώ και δύο εβδομάδες, μετά την απογοητευτική εμφάνισή του στο debate που προκάλεσε ένα κύμα σχολίων και προτροπών για την αποχώρησή του από τον προεκλογικό αγώνα.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, είναι αναμενόμενο «ο Τύπος να είναι επιθετικός», σχολιάζει ο Μάικλ Γκρινμπάουμ των New York Times.

Biden’s press conference, scheduled for 6:30 pm, will be carried live by all three broadcast networks. ABC, CBS and NBC plan to break in with Special Reports.

