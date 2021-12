Κομισιόν: Παράταση στο πρόγραμμα παρακολούθησης της παραπληροφόρησης για τον κορονοϊό

Η Κομισιόν ανακοίνωσε την παράταση του προγράμματος παρακολούθησης της παραπληροφόρησης για τον κορονοϊό για άλλους έξι μήνες έως τον Ιούνιο του 2022.

«Η πανδημία δεν έχει τελειώσει ακόμη, γι’ αυτό θέλουμε οι πλατφόρμες να εντείνουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης για την COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων και μάλιστα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για τη Διαφάνεια, Βέρα Γιούροβα. Όπως έγραψε στην ανάρτησή της, αναμένεται από τις πλατφόρμες να μεταφράσουν τα διδάγματα από το πρόγραμμα παρακολούθησης της COVID σε ένα ισχυρότερο πλαίσιο παρακολούθησης για τον νέο Κώδικα κατά της παραπληροφόρησης».

📢The pandemic is not over yet, this is why we want platforms to intensify efforts in addressing #Covid19 #disinformation, including on vaccines and in all EU languages.

We are also extending the #Coronavirus monitoring program 👇https://t.co/NyeTsMhmCO pic.twitter.com/4bbrQzYEhB

— Věra Jourová (@VeraJourova) December 3, 2021