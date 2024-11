Αμερικανικές εκλογές 2024: Βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ να «ερωτροπεί» στο μικρόφωνό του σε ομιλία – Αντιδράσεις για την άσεμνη κίνηση του πρώην Προέδρου

Έντονη συζήτηση και αντιδράσεις έχει προκαλέσει η προκλητική κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική ομιλία του στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν, όπου ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ φάνηκε να υποδύεται μια πράξη… σεξουαλικού χαρακτήρα με το μικρόφωνό του, αφού αντιμετώπισε τεχνικές δυσκολίες.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δεν άργησε να διαδοθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και συγκρίσεις για το πώς θα αντιδρούσε ο κόσμος και τα ΜΜΕ αν η Κάμαλα Χάρις είχε κάνει κάτι αντίστοιχο.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Τραμπ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη χαμηλή θέση της βάσης του μικροφώνου και είπε στο πλήθος: «Ήρθα σήμερα και, ξέρετε, αυτό είναι το τέταρτο που κάνω… είμαι άνθρωπος, σωστά; Έρχομαι, και να το πρόβλημα…».

How is the big news in America right now *not* that Trump simulated *multiple* sex acts with a microphone at a rally 96 hours before Election Day? What other news do voters need to be hearing about now? Explain it to me like I was’t a journalism professor. pic.twitter.com/GJgiwFRvNX



Στη συνέχεια, κρατώντας τη βάση του μικροφώνου, έκανε χειρονομίες με το χέρι και το στόμα του, προσθέτοντας τη φράση «πολύ χαμηλό».

Το απόσπασμα κυκλοφόρησε γρήγορα στο διαδίκτυο, ενώ ο λογαριασμός KamalaHQ στο Χ σχολίασε το περιστατικό γράφοντας «?».

Η Άνα Ναβάρο, αναλύτρια και σχολιάστρια πολιτικής, αντέδρασε έντονα, αναρτώντας στο X: «Ρωτήστε τον εαυτό σας: τι θα συνέβαινε αν η Καμάλα Χάρις το έκανε αυτό; Ναι, το είδατε σωστά. Αυτός είναι ο Τραμπ στη σκηνή σε συγκέντρωση, προσποιούμενος ότι κάνει σεξουαλική πράξη στο μικρόφωνο. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Ο Τραμπ είναι αηδιαστικός, αποσταθεροποιημένος και ακατάλληλος να εκπροσωπεί τις ΗΠΑ. Ψηφίστε τον εκτός».

Ask yourself: what would happen if Kamala Harris did this?

Yes. You saw right. This is Trump on stage at a rally, pretending to perform a sex-act on a microphone.

This is not normal. Trump is disgusting, unhinged and unfit to represent the United States. Vote him out. pic.twitter.com/Fzg6X9zr18

— Ana Navarro-Cárdenas (@ananavarro) November 2, 2024